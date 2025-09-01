Un défi à vélo pour boucler l’été dans l’Agglomération de Delémont

Et si la rentrée rimait avec mobilité douce ? L’Agglomération de Delémont invite ses habitants à enfourcher leur vélo ou à chausser leurs baskets pour participer à Cyclomania, un défi national qui se tiendra tout au long du mois de septembre. L’enjeu est d’encourager les déplacements quotidiens à vélo ou à pied, dans une démarche à la fois ludique, écologique et bénéfique pour la santé.

Les participants devront simplement télécharger l’application Cyclomania, s’inscrire au défi « Agglo » et activer le traçage de leurs déplacements. Chaque trajet à vélo ou à pied de plus de 500 mètres rapporte des points, qu’il soit effectué dans l’agglomération ou en dehors. Pour celles et ceux qui préfèrent ne pas être géolocalisés, il est aussi possible de saisir ses trajets manuellement.





Pour les cyclistes chevronnés et occasionnels

En plus des bienfaits sur l’environnement et la santé, de nombreux prix sont à gagner. À l’échelle nationale, des récompenses d’une valeur totale de plus de 10'000 francs seront attribuées par tirage au sort. Un prix spécifique récompensera également un participant du défi de l’Agglo de Delémont.

Les organisateurs espèrent motiver aussi bien les cyclistes chevronnés que les usagers occasionnels à adopter des habitudes plus durables. Ils rappellent également que la participation permet d’identifier les zones problématiques pour les mobilités douces, dans le but d’améliorer les infrastructures. Les inscriptions sont ouvertes dès le 1er août. Le défi, lui, démarre ce lundi 1er septembre. /comm-tna