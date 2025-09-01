Une amélioration du sentiment général de sécurité à Bure

Le Gouvernement jurassien constate, dans une réponse à une question écrite, que la fermeture au 31 janvier dernier du centre d’asile temporaire installé dans la commune ajoulote a été bénéfique pour le climat sécuritaire.

Depuis la fermeture du centre d'asile installé a Bure le sentiment de sécurité s'est améliorer, indique le Gouvernement.

Le sentiment de sécurité de la population de Bure et de Porrentruy s’est amélioré depuis la fermeture du centre d’asile installé dans le village ajoulot. Le Gouvernement le confirme en réponse à une question écrite de la députée suppléante Aline Nicoulin-Riat. L’élue du Parti libéral-radical (PLR) souhaitait connaître l’impact - notamment en termes de sécurité - de la structure d’asile temporaire qui a fermé ses portes au 31 janvier 2025. Le Gouvernement parle d’un bilan général « plutôt positif ». 

L'exécutif reconnaît que « le sentiment général de sécurité s’est désormais amélioré » avec la fermeture du centre provisoire. La police a constaté « un très léger fléchissement » des infractions en Ajoie sur les six premiers mois de l’année. Le Gouvernement précise que les forces de l’ordre ont été « régulièrement sollicitées pour des interventions en lien avec des incivilités ou des infractions, principalement mineures », pendant la période d’activité de la structure. L’exécutif relève aussi les effets économiques positifs du centre d’asile provisoire. La Confédération a versé plus de 1,3 million de francs au canton du Jura. L’exploitation du centre a généré environ 3,5 millions de francs de prestations auprès de fournisseurs locaux, la fréquentation de la ligne de bus a sensiblement augmenté et les requérants ont contribué à la réalisation d’environ 20'000 heures de travaux d’intérêt général. /comm-fco


 

