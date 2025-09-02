Des débuts prometteurs pour le Centre de formation de Bellelay

À Bellelay, le centre de formation destiné aux requérants d’asile a ouvert ses portes il y a tout juste 16 mois. Installée dans l’ancienne abbaye et organisée comme un internat, cette structure pionnière propose une formation combinant cours de langue intensifs et préparation au diplôme d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse ; un diplôme reconnu dans tout le pays. L’objectif est à la fois de favoriser et d’accélérer une meilleure intégration des personnes du domaine de l’asile tout en leur offrant un véritable accès au marché du travail.

À l’heure de dresser un premier bilan d’activité, le conseiller d'État et directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne, Pierre-Alain Schnegg, initiateur du projet, ne cache pas sa satisfaction.