Des débuts prometteurs pour le Centre de formation de Bellelay

Le centre de formation destiné aux requérants d’asile a pris ses quartiers dans l’ancienne abbaye il y a un peu plus d’un an. Depuis, une centaine de personnes ont suivi les premiers modules dispensés.
À Bellelay, le centre de formation destiné aux requérants d’asile a ouvert ses portes il y a tout juste 16 mois. Installée dans l’ancienne abbaye et organisée comme un internat, cette structure pionnière propose une formation combinant cours de langue intensifs et préparation au diplôme d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse ; un diplôme reconnu dans tout le pays. L’objectif est à la fois de favoriser et d’accélérer une meilleure intégration des personnes du domaine de l’asile tout en leur offrant un véritable accès au marché du travail.
À l’heure de dresser un premier bilan d’activité, le conseiller d'État et directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne, Pierre-Alain Schnegg, initiateur du projet, ne cache pas sa satisfaction.
Pierre-Alain Schnegg : « Aujourd’hui, il y a plus de cent personnes qui se forment à Bellelay. »
En visite sur place mardi matin, le conseiller fédéral Beat Jans a pu se faire une idée précise sur ce projet pilote dans le domaine de l’intégration des personnes réfugiées. Pour le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) qui travaille actuellement à l’élaboration d’une stratégie en matière d’asile, ce genre d’initiative reposant sur l’intégration par la formation est sans aucun doute la voie à suivre pour l’avenir en Suisse. Le conseiller fédéral Beat Jans s’est dit favorable à l’instauration d’autres initiatives de formation dans les cantons.
Beat Jans : « Je suis impressionné ! »
Le 25 août dernier, une première volée de 16 personnes a commencé à suivre la formation d’auxiliaire de santé CRS. À noter encore qu'un autre centre de formation vient déjà d’ouvrir ses portes dans le canton de Berne. Ce dernier se trouve à Ringgenberg près d’Interlaken où 16 personnes suivent les cours de cette structure gérée par Asyl Berner Oberland. Également organisé à la manière d’un internat, ce centre met l’accent sur l’apprentissage de la langue allemande et offre la possibilité d’obtenir le diplôme d’auxiliaire de santé reconnu dans toute la Suisse. /rme