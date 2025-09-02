Grégory Chapuis dirigera la BCJ

Le nom du successeur de Bertrand Valley au poste de directeur général de la Banque cantonale ...
Grégory Chapuis dirigera la BCJ

Le nom du successeur de Bertrand Valley au poste de directeur général de la Banque cantonale du Jura a été dévoilé ce mardi. Il s’agit de Grégory Chapuis, membre de la direction de l’établissement depuis 2016.

Grégory Chapuis succédera dès le mois de mars prochain à Bertrand Valley au poste de directeur général de la BCJ. (Photo : Banque cantonale du Jura.) Grégory Chapuis succédera dès le mois de mars prochain à Bertrand Valley au poste de directeur général de la BCJ. (Photo : Banque cantonale du Jura.)

Le futur directeur général de la BCJ est connu. La Banque cantonale du Jura annonce ce mardi la nomination de Grégory Chapuis. Il succédera dès le mois de mars prochain à Bertrand Valley, qui était en poste depuis 2004 et avait annoncé son départ en retraite anticipée

Grégory Chapuis a rejoint la BCJ en 2016 en tant que membre de la direction. Il a eu la responsabilité du secteur marchés, puis celle du secteurs crédits. « Il a été partie intégrante dans le développement réjouissant des activités de la BCJ sur la décennie écoulée », indique l’établissement.

Le futur directeur est âgé de 43 ans, originaire de Grandfontaine et domicilié à Boécourt. Il est père de deux enfants. /comm-lad


 

