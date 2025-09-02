Grégory Chapuis dirigera la BCJ

Le futur directeur général de la BCJ est connu. La Banque cantonale du Jura annonce ce mardi la nomination de Grégory Chapuis. Il succédera dès le mois de mars prochain à Bertrand Valley, qui était en poste depuis 2004 et avait annoncé son départ en retraite anticipée.

Grégory Chapuis a rejoint la BCJ en 2016 en tant que membre de la direction. Il a eu la responsabilité du secteur marchés, puis celle du secteurs crédits. « Il a été partie intégrante dans le développement réjouissant des activités de la BCJ sur la décennie écoulée », indique l’établissement.

Le futur directeur est âgé de 43 ans, originaire de Grandfontaine et domicilié à Boécourt. Il est père de deux enfants. /comm-lad