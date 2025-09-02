La Lanterne magique repart pour une nouvelle saison, plus suisse

Le club de cinéma pour les enfants se tiendra dès mercredi à Porrentruy puis dans d'autres ...
Le club de cinéma pour les enfants se tiendra dès mercredi à Porrentruy puis dans d'autres cinémas de la région. Les films suisses seront mis à l'honneur.

La Lanterne magique accueillera ses jeunes spectateurs dès mercredi à Porrentruy. (Photo : Guillaume Perret.) La Lanterne magique accueillera ses jeunes spectateurs dès mercredi à Porrentruy. (Photo : Guillaume Perret.)

C’est reparti pour une nouvelle saison de Lanterne magique. Le club de cinéma des 6-12 ans lance sa nouvelle saison ce mercredi après-midi à Porrentruy. Les jeunes cinéphiles auront ensuite rendez-vous à Moutier, au Noirmont, aux Breuleux et à Delémont. Pour cette nouvelle saison, la Lanterne magique veut mettre l’accent sur les films suisses, « c’est important que les enfants puissent découvrir le monde mais aussi notre propre production nationale, notre propre territoire, notre propre culture », explique la directrice artistique Cynthia Khattar. La Lanterne magique se donne la mission d’éduquer les enfants à l’image et d’aiguiser leur sens critique. /mmi 

Présentation de la nouvelle saison de la Lanterne magique avec la directrice artistique Cynthia Khattar.

Ecouter le son

Le programme de la Lanterne magique dans le Jura

  • Porrentruy: Cinémajoie, mercredi 3 septembre 2025 à 14h
  • Moutier: Le Cinoche, mercredi 10 septembre 2025 à 14h
  • Le Noirmont: Cinélucarne, mercredi 24 septembre 2025 à 14h15
  • Les Breuleux: Cinéma Lux, mercredi 24 septembre 2025 à 16h30
  • Delémont: Cinemont, samedi 27 septembre 2025 à 10h et 14h


Actualisé le

 

