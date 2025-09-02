La Lanterne magique repart pour une nouvelle saison, plus suisse

C’est reparti pour une nouvelle saison de Lanterne magique. Le club de cinéma des 6-12 ans lance sa nouvelle saison ce mercredi après-midi à Porrentruy. Les jeunes cinéphiles auront ensuite rendez-vous à Moutier, au Noirmont, aux Breuleux et à Delémont. Pour cette nouvelle saison, la Lanterne magique veut mettre l’accent sur les films suisses, « c’est important que les enfants puissent découvrir le monde mais aussi notre propre production nationale, notre propre territoire, notre propre culture », explique la directrice artistique Cynthia Khattar. La Lanterne magique se donne la mission d’éduquer les enfants à l’image et d’aiguiser leur sens critique. /mmi

