Stéphane Thies : « Amener ma touche de nouveauté aux Jardins »

Une nouvelle dynamique pour le prochain spectacle de la Confrérie des Jardiniers. La 10e édition du grand théâtre delémontain, « Les Jardins des 12’000 », sera jouée entre la 14 et le 30 août 2026 sur le site de la SAFED. Elle racontera le récit fictif d’une société imaginaire dans le chef-lieu jurassien. La pièce sera mise en scène par Stéphane Thies. C’est la première fois que le Jurassien sera à la baguette d’un spectacle d’une telle envergure. Cette mission s’annonce être un défi pour le Delémontain : « C’est un grand spectacle et il faut créer de l’effet. Il y a une vraie réflexion sur la scénographie, sur l’espace et sur le fond. »

Stéphane Thies a séduit le comité d’organisation par son côté innovant. « J’ai su proposer des choses qui leur convenaient. J’aime bien les spectacles pluridisciplinaires. » Il cherchera toutefois à garder l’esprit du spectacle qui se tient tous les quatre ans : « Il y a des valeurs dans les Jardins. C’est de faire vivre le théâtre à plein de monde. »