Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

À Moutier, les cours d’économie familiale ne se donnent plus à la rue du Clos, mais directement dans les murs de l’école secondaire. Des cuisines neuves, bien équipées et pensées avec les enseignantes, qui permettent désormais d’adopter une approche plus moderne de la cuisine avec les élèves. Un projet qui a longtemps été retardé, mais qui est enfin une réalité depuis cette rentrée. Quant au budget des travaux, devisé à 1,174 million et accepté par la population prévôtoise en juin 2024, il a été respecté.





Après des années d’attente et moult rebondissements, l’école ménagère de Moutier a enfin trouvé son nouveau souffle. Depuis la rentrée scolaire, les cours de «popote» ont quitté le vénérable bâtiment de la rue du Clos, en face de la Migros, pour s’installer dans des locaux entièrement rénovés et directement intégrés à l’école secondaire prévôtoise. Un bon coup de fraîcheur et un gain de temps pour les élèves, mais pas uniquement pour eux. « C’est un aboutissement », confie Sabine Boegli, enseignante en économie familiale à Moutier depuis plus de vingt ans. « On a visité des cuisines, comparé des équipements, réfléchi à ce qui serait le plus fonctionnel pour nous », explique-t-elle.





Le résultat est à la hauteur des espérances : une infrastructure moderne, lumineuse et pratique avec des fours vapeur, des plans de travail faciles à nettoyer, et même un tableau interactif. En clair, tout a été pensé pour faciliter l’enseignement tout en renforçant la motivation des élèves à mettre la main à la pâte.