Le Droilà Festival investira à nouveau différents lieux

La 2e édition du festival proposera quatre soirées dans différents lieux du district de Delémont entre le 6 septembre et le 4 octobre. Musique, danse, performance et théâtre sont au programme.
Le Droilà Festival remet ça. La 2e édition du festival itinérant et itératif propose quatre soirées dans différents lieux du district de Delémont. Au programme : musique, danse, performance et théâtre, selon un communiqué transmis ce mercredi. Le coup d’envoi sera donné le 6 septembre à l’Arche de Noé à Vicques avec le concert de The Two à 20h. La Compagnie Capsule proposera un spectacle de danse à l’école de cirque Circosphère le 20 septembre à 20h. Une performance avec au centre un banian, un arbre, et ses racines sera donnée en extérieur à la cabane forestière de la Côtatte à Châtillon à 17h. Enfin, le Droilà Festival se terminera avec la Compagnie En Boîte qui proposera sa nouvelle création : une version pop des « Précieuses ridicules » de Molière. La pièce sera jouée le 3 octobre à 20h et le 4 octobre à 18h30 au Forum St-Georges. Toutes les informations sont à retrouver ici. /comm-ech