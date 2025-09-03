Le Droilà Festival investira à nouveau différents lieux

La 2e édition du festival proposera quatre soirées dans différents lieux du district de Delémont entre le 6 septembre et le 4 octobre. Musique, danse, performance et théâtre sont au programme.

La Compagnie En Boîte présentera sa nouvelle création : une version pop de la comédie de Molière des « Précieuses ridicules ». (Photo : CCRD) La Compagnie En Boîte présentera sa nouvelle création : une version pop de la comédie de Molière des « Précieuses ridicules ». (Photo : CCRD)

Le Droilà Festival remet ça. La 2e édition du festival itinérant et itératif propose quatre soirées dans différents lieux du district de Delémont. Au programme : musique, danse, performance et théâtre, selon un communiqué transmis ce mercredi. Le coup d’envoi sera donné le 6 septembre à l’Arche de Noé à Vicques avec le concert de The Two à 20h. La Compagnie Capsule proposera un spectacle de danse à l’école de cirque Circosphère le 20 septembre à 20h. Une performance avec au centre un banian, un arbre, et ses racines sera donnée en extérieur à la cabane forestière de la Côtatte à Châtillon à 17h. Enfin, le Droilà Festival se terminera avec la Compagnie En Boîte qui proposera sa nouvelle création : une version pop des « Précieuses ridicules » de Molière. La pièce sera jouée le 3 octobre à 20h et le 4 octobre à 18h30 au Forum St-Georges. Toutes les informations sont à retrouver ici. /comm-ech


