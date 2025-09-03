Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions

Le Parlement jurassien s’est montré ce mercredi favorable au mécanisme le plus souple pour compenser la dérogation au frein à l’endettement lié au transfert de Moutier. En première lecture, les députés ont opté pour une compensation de 75 millions de francs sur 20 ans. La modification dans la loi sur les finances cantonales a été adoptée par 30 voix contre 0 et 29 abstentions. Pour rappel, la population avait accepté en votation le 18 mai dernier de sortir du mécanisme du frein à l’endettement deux incidences financières extraordinaires liées à l’accueil de Moutier : un manque à gagner de 65 millions de francs lié à la péréquation financière fédérale, ainsi que 10 millions de francs d’investissement pour le déplacement d’unités administratives à Moutier.





La droite et Le Centre ont poussé pour une compensation sur 10 ou 15 ans

Pour compenser ces sommes, un « compte de compensation » sera créé, dans lequel il faudra donc lever l’équivalent de ces 75 millions de francs. Les débats ont essentiellement porté sur la durée de compensation. La proposition du Gouvernement et de la majorité de la commission, à savoir compenser ces 75 millions sur 20 ans entre 2032 et 2052 (3,75 millions par an en moyenne), l’a emporté sur les propositions plus sévères aux termes de votes serrés.