Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura

Interrogé mercredi au Parlement, le ministre de l’Économie, Stéphane Theurillat, a indiqué que les demandes de RHT s’affichaient à la hausse et que plusieurs entreprises avaient dû procéder à des licenciements.

Stéphane Theurillat a détaillé mercredi les effets des droits de douane américains sur le marché de l'emploi jurassien. (Photo : Georges Henz/archives). Stéphane Theurillat a détaillé mercredi les effets des droits de douane américains sur le marché de l'emploi jurassien. (Photo : Georges Henz/archives).

Les droits de douane de 39% imposés par les États-Unis à la Suisse ont déjà des conséquences concrètes dans le Jura. Le ministre de l’Économie, Stéphane Theurillat, l’a indiqué mercredi matin au Parlement. Interrogé à l’heure des questions orales par la députée Gaëlle Frossard (PS), il a expliqué que cette décision s’ajoutait à une conjoncture déjà difficile.

Stéphane Theurillat a indiqué que le Gouvernement constatait une « forte hausse » des demandes de RHT. La barre des 4'000 personnes pouvant bénéficier du chômage partiel sur le territoire cantonal a été dépassée, soit 10% de la population active. « Les premiers licenciements ont malheureusement commencé la semaine passée. Je vais être très clair, les informations que nous avons nous laissent à penser que de nombreux licenciements devraient encore intervenir d’ici la fin de l’année », a déclaré le ministre. Ce dernier a ajouté avoir connaissance de potentielles délocalisations d’entreprises en dehors du canton.

Stéphane Theurillat : « Trois entreprises ont déjà dû procéder à des licenciements. »

Le Gouvernement a, par ailleurs, rencontré ce mercredi les présidents des groupes parlementaires en marge de la séance du législatif pour échanger sur le sujet et déterminer une position de soutien commune. /alr


