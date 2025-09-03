Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura

Les droits de douane de 39% imposés par les États-Unis à la Suisse ont déjà des conséquences concrètes dans le Jura. Le ministre de l’Économie, Stéphane Theurillat, l’a indiqué mercredi matin au Parlement. Interrogé à l’heure des questions orales par la députée Gaëlle Frossard (PS), il a expliqué que cette décision s’ajoutait à une conjoncture déjà difficile.

Stéphane Theurillat a indiqué que le Gouvernement constatait une « forte hausse » des demandes de RHT. La barre des 4'000 personnes pouvant bénéficier du chômage partiel sur le territoire cantonal a été dépassée, soit 10% de la population active. « Les premiers licenciements ont malheureusement commencé la semaine passée. Je vais être très clair, les informations que nous avons nous laissent à penser que de nombreux licenciements devraient encore intervenir d’ici la fin de l’année », a déclaré le ministre. Ce dernier a ajouté avoir connaissance de potentielles délocalisations d’entreprises en dehors du canton.