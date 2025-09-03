Un report en vue pour la baisse de l’impôt sur le bénéfice des entreprises

La dernière baisse de l’impôt sur le bénéfice des entreprises sera probablement reportée dans le canton du Jura. Le Parlement a approuvé mercredi en première lecture, par 36 voix contre 13 et 10 abstentions, une proposition du Gouvernement visant à repousser l’ultime palier de la réforme RFFA. Concrètement, l’idée est de retarder le passage du taux effectif de l’impôt de 16 à 15% à l’année fiscale 2030. L’indicateur serait toutefois progressivement réduit chaque année de 0,2%.
La ministre des Finances a justifié cette mesure par la situation financière du canton. Rosalie Beuret Siess a évoqué « une véritable bouffée d’air pour les collectivités publiques ». Elle a rappelé que ce report entrait pleinement dans le cadre du Plan équilibre 22-26. La ministre a ajouté que les faitières des entreprises avaient été associées aux discussions. Le projet adopté par les députés prévoit, par ailleurs, en compensation de renoncer à la mesure n°8 du « Plan équilibre 22-26 » qui prévoit une participation renforcée des entreprises au fonds de formation.
Rosalie Beuret Siess : « Ces montants supplémentaires vont offrir une véritable bouffée d’air dans une situation financière très compliquée. »
La droite pour un délai plus court
Un amendement de la droite visant à réduire le report à trois ans plutôt qu’à cinq a été refusé par 36 voix contre 14 et 9 abstentions. Le PLR et l’UDC ont notamment déploré ce nouvel effort demandé aux entreprises qui font face à une conjoncture particulièrement compliquée. « Il y a une contradiction sur la manière de voir le problème avec un Gouvernement qui cherche à augmenter ses recettes fiscales et nous qui essayons de diminuer les charges pour les entreprises », a indiqué la députée Irène Donzé (PLR).
Irène Donzé : « Ce sont deux visions qui s’opposent. »
Cette modification de la loi d’impôt fera l’objet d’une deuxième lecture lors de la prochaine séance du législatif cantonal. /alr