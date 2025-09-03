Un report en vue pour la baisse de l’impôt sur le bénéfice des entreprises

La dernière baisse de l’impôt sur le bénéfice des entreprises sera probablement reportée dans le canton du Jura. Le Parlement a approuvé mercredi en première lecture, par 36 voix contre 13 et 10 abstentions, une proposition du Gouvernement visant à repousser l’ultime palier de la réforme RFFA. Concrètement, l’idée est de retarder le passage du taux effectif de l’impôt de 16 à 15% à l’année fiscale 2030. L’indicateur serait toutefois progressivement réduit chaque année de 0,2%.

La ministre des Finances a justifié cette mesure par la situation financière du canton. Rosalie Beuret Siess a évoqué « une véritable bouffée d’air pour les collectivités publiques ». Elle a rappelé que ce report entrait pleinement dans le cadre du Plan équilibre 22-26. La ministre a ajouté que les faitières des entreprises avaient été associées aux discussions. Le projet adopté par les députés prévoit, par ailleurs, en compensation de renoncer à la mesure n°8 du « Plan équilibre 22-26 » qui prévoit une participation renforcée des entreprises au fonds de formation.