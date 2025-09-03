Une initiative pour dédier 1% du budget jurassien au sport

Le texte porté par la Fédération Jurassienne du Sport a été déposé mercredi. L’objectif est d’élaborer un concept global pour l’encouragement de la pratique sportive et l’entretien et le développement d’infrastructures durables.
La Fédération Jurassienne du Sport demande des moyens pour le sport jurassien. Elle a déposé mercredi une initiative cantonale intitulée « 1% pour le sport ». Elle s’inspire des modèles neuchâtelois et vaudois pour demander que le canton du Jura consacre 1% de son budget au soutien au sport et au développement d’infrastructures durables. Cela représente environ 10 millions de francs par année. Le texte est rédigé en termes généraux dans l’objectif de développer un concept global dans ce domaine. « Aujourd’hui, le canton du Jura ne dépense pas un centime de sa caisse en faveur du sport, il n’y a que la subvention qui vient du bénéfice de la Loterie romande, et encore le Gouvernement en ponctionne une partie. Il manque des moyens. Il manque aussi une vraie conscience que le sport est un bienfait pour la société. Nous souhaitons qu’il y ait une forme de réflexe sportif dans toute politique publique jurassienne », explique le coprésident de la FeJuSpo et du comité d’initiative Serge Jubin.
Serge Jubin : « Nous voulons un mouvement, une vraie réflexion. »
Le lancement de cette initiative au moment où s’amorce la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre ne doit rien au hasard. « Nous voulons que le réflexe sportif soit intégré à la campagne électorale et à la politique globale du canton du Jura. En parallèle à la récolte des signatures, nous allons interpeler les candidats au Gouvernement et au Parlement pour leur demander quelle est leur relation au sport. Nous allons publier les résultats de ce sondage. Tout le monde souhaite que les candidats tiennent les promesses qu’ils font. Au besoin, si certains se sont présentés comme des amis du sport et ne font pas les efforts nécessaires s’ils sont élus, nous saurons le leur rappeler. Il s’agit d’un vrai engagement », poursuit Serge Jubin.
Le comité de l’initiative « 1% pour le sport » a jusqu’au 2 septembre 2026 pour récolter 2'000 signatures. Il ambitionne d’en obtenir 4'000 ces prochains mois pour déposer son texte avant la fin de cette année. /emu