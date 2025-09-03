Une initiative pour dédier 1% du budget jurassien au sport

Le lancement de cette initiative au moment où s’amorce la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre ne doit rien au hasard. « Nous voulons que le réflexe sportif soit intégré à la campagne électorale et à la politique globale du canton du Jura. En parallèle à la récolte des signatures, nous allons interpeler les candidats au Gouvernement et au Parlement pour leur demander quelle est leur relation au sport. Nous allons publier les résultats de ce sondage. Tout le monde souhaite que les candidats tiennent les promesses qu’ils font. Au besoin, si certains se sont présentés comme des amis du sport et ne font pas les efforts nécessaires s’ils sont élus, nous saurons le leur rappeler. Il s’agit d’un vrai engagement », poursuit Serge Jubin.

Le comité de l’initiative « 1% pour le sport » a jusqu’au 2 septembre 2026 pour récolter 2'000 signatures. Il ambitionne d’en obtenir 4'000 ces prochains mois pour déposer son texte avant la fin de cette année. /emu