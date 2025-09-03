Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Les députés jurassiens ont unanimement accepté un postulat demandant d’étudier la possibilité d’enseigner l’allemand à l’école par immersion face au constat d’un enseignement parfois trop théorique.
Alors que le parlement zurichois veut supprimer l'enseignement du français au primaire, le législatif jurassien a lui fait un pas pour renforcer l’enseignement de l'allemand à l'école par la pratique. La députée UDC Francine Stettler proposait dans un postulat de renforcer l'expression orale à l'école via l’enseignement par immersion, son texte a été accepté à l’unanimité après avoir reçu les faveurs du Gouvernement. Les résultats obtenus en fin de scolarité obligatoire en allemand restent insatisfaisants selon le constat de la députée agrarienne.
Enseigner d’autres matières en langue allemande
L'apprentissage serait trop théorique et demanderait davantage de pratique pour produire des résultats efficaces. « L’enseignement par immersion consiste à appliquer la langue, à parler l’allemand dans une autre branche, par exemple en sport ou en activités créatrices. Ainsi les élèves entendent l’allemand, essaient de l’appliquer, voire même de le parler dans ce contexte. C’est le système qui est utilisé dans les écoles bilingues », expose Francine Stettler.
Francine Stettler : « L'immersion, c'est appliquer la langue dans d'autres branches. »
Le Gouvernement devra donc étudier la faisabilité d’introduire cette approche dans le Jura. Avec des questions qui restent en suspens, reconnaît la députée UDC. « La question sera de savoir si les enseignants sont prêts à parler cette langue dans les autres disciplines ou à faire des échanges avec des classes germanophones. Parce que c’est aussi une possibilité aussi pour les enseignants qui se sentent moins à l’aise de parler l’allemand, ils peuvent faire un échange qui est une autre manière de pratiquer l’immersion », explique Francine Stettler en s’appuyant sur l’exemple fribourgeois. Le Service de l'enseignement a d'ailleurs déjà mis en place diverses mesures allant en ce sens, notamment des ateliers en immersion et échanges.
Une résolution pour s'opposer à l'abandon du français à Zurich
En réaction à l’actualité zurichoise du début de semaine, une résolution interpartis portée par le PLR « Ne pas abandonner l'enseignement du français à Zurich » a été adoptée à l'unanimité. Les députés estiment que la mesure adoptée cette semaine par le parlement zurichois visant à reporter l’apprentissage de notre langue de la 5e à la 9e année scolaire est « préjudiciable à la cohésion nationale et aux échanges intercantonaux. Le Parlement jurassien invite par ce biais le législatif zurichois à reconsidérer sa décision et demande au Gouvernement jurassien d’ouvrir un dialogue constructif avec les autorités zurichoise. /jpi