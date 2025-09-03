Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Le Gouvernement devra donc étudier la faisabilité d’introduire cette approche dans le Jura. Avec des questions qui restent en suspens, reconnaît la députée UDC. « La question sera de savoir si les enseignants sont prêts à parler cette langue dans les autres disciplines ou à faire des échanges avec des classes germanophones. Parce que c’est aussi une possibilité aussi pour les enseignants qui se sentent moins à l’aise de parler l’allemand, ils peuvent faire un échange qui est une autre manière de pratiquer l’immersion », explique Francine Stettler en s’appuyant sur l’exemple fribourgeois. Le Service de l'enseignement a d'ailleurs déjà mis en place diverses mesures allant en ce sens, notamment des ateliers en immersion et échanges.





Une résolution pour s'opposer à l'abandon du français à Zurich

En réaction à l’actualité zurichoise du début de semaine, une résolution interpartis portée par le PLR « Ne pas abandonner l'enseignement du français à Zurich » a été adoptée à l'unanimité. Les députés estiment que la mesure adoptée cette semaine par le parlement zurichois visant à reporter l’apprentissage de notre langue de la 5e à la 9e année scolaire est « préjudiciable à la cohésion nationale et aux échanges intercantonaux. Le Parlement jurassien invite par ce biais le législatif zurichois à reconsidérer sa décision et demande au Gouvernement jurassien d’ouvrir un dialogue constructif avec les autorités zurichoise. /jpi