Fahy doit se chercher un nouveau maire

Le maire de Fahy renonce à ses fonctions. Philippe Christinaz, atteint dans sa santé, s’est retiré de l’exécutif depuis ce printemps et a remis sa démission lundi au Conseil communal, selon « Le Quotidien Jurassien ». A 80 ans et à mi-chemin de son second mandat, l’ancien vétérinaire estime qu’il est trop vieux pour occuper ce poste et souhaite laisser la place aux plus jeunes. Jusqu’à présent, c’est la vice-maire Arlette Houlmann qui a repris ses dossiers. Un appel à candidatures doit être publié dans le Journal officiel du 25 septembre, pour une éventuelle élection fin novembre. /ncp