Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

La nouvelle saison du CCPM sera celle du changement, dans la programmation sous le thème « métamorphose », mais aussi en interne avec l’arrivée de la nouvelle animatrice Jeannine Gretler.
La « métamorphose » guidera la nouvelle saison du Centre culturel Prévôté à Moutier. Ce sera le fil rouge de la programmation qui comprend une douzaine d'expositions, spectacles, théâtres et concerts d'ici la fin de l'année. La métamorphose se verra aussi en interne puisque l'animatrice Brigitte Colin va passer la main à Jeannine Gretler. Celle qui fait vivre le CCPM depuis 14 ans a donc signé sa dernière programmation, avec un thème qui fait autant écho à la trame des spectacles et expositions qu’à sa situation personnelle. « Déjà l’exposition actuelle de Christine Aymon à la Galerie du Passage évoque cette métamorphose avec des personnages mi-hommes, mi-animaux. Et on retrouvera des éléments de cette métamorphose, cette transformation, dans tous les spectacles. Moi aussi je vais me métamorphoser en prenant ma retraite », rit Brigitte Colin sous le regard de Jeannine Gretler à qui elle passera le flambeau mi-septembre.
Brigitte Colin : « Cette métamorphose se retrouve dans tous les spectacles. »
Née d'un père suisse et d'une mère américaine, cette Zurichoise d'origine est passée par une école de cirque en Angleterre, le théâtre de rue, une école de théâtre à Bruxelles où elle a monté sa compagnie de spectacle à destination du jeune public. Son nom vous dit quelque chose ? Henrich Gretler, comédien ayant joué le grand-père de Heidi dans le film suisse de 1952, n’est autre que le cousin de son grand-père. « C’était une star dans la famille, ça m’a donné une voie, j’ai voulu faire du théâtre depuis toute petite », confie Jeannine Gretler. Programmée trois fois à Moutier durant sa vie d’artiste, Jeannine Gretler a sauté sur l’annonce du poste d’animatrice au CCPM.
« Ce petit lieu me parlait »
« Je me suis senti bien avec le public ici et j’aime les petits lieux, les petits villages, les petites villes. Ce petit lieu me parlait, il est polyvalent avec plein de choses à y faire », sourit la Zurichoise qui entend amener par la suite sa touche personnelle héritée de son parcours. « J’aimerais ouvrir les portes au public qui n’est pas encore là, amener au théâtre des gens qui n’y ont jamais mis les pieds. Évidemment développer le côté jeune public me plait énormément, mais aussi avec les aînés parce j’aime travailler à lier les générations », esquisse Jeannine Gretler.
Jeannine Gretler : « J’aime travailler à lier les générations. »
Elle a d’ailleurs apporté à la programmation 2025 le spectacle de marionnette « Mathilde », l’histoire d’une grand-mère qui se voit offrir par sa petite fille un enregistreur pour y immortaliser ses souvenirs avant que sa mémoire ne s’efface. « Ça m’a séduit, et je me suis dit : tiens, ce sera mon dernier spectacle. Mais j’espère que mes souvenirs ne vont pas s’effacer ! », souffle Brigitte Colin avant de tirer sa révérence. Cette représentation idéale pour marquer le passage de flambeau sera le 19 septembre à Chantemerle. /jpi