Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Née d'un père suisse et d'une mère américaine, cette Zurichoise d'origine est passée par une école de cirque en Angleterre, le théâtre de rue, une école de théâtre à Bruxelles où elle a monté sa compagnie de spectacle à destination du jeune public. Son nom vous dit quelque chose ? Henrich Gretler, comédien ayant joué le grand-père de Heidi dans le film suisse de 1952, n’est autre que le cousin de son grand-père. « C’était une star dans la famille, ça m’a donné une voie, j’ai voulu faire du théâtre depuis toute petite », confie Jeannine Gretler. Programmée trois fois à Moutier durant sa vie d’artiste, Jeannine Gretler a sauté sur l’annonce du poste d’animatrice au CCPM.





« Ce petit lieu me parlait »

« Je me suis senti bien avec le public ici et j’aime les petits lieux, les petits villages, les petites villes. Ce petit lieu me parlait, il est polyvalent avec plein de choses à y faire », sourit la Zurichoise qui entend amener par la suite sa touche personnelle héritée de son parcours. « J’aimerais ouvrir les portes au public qui n’est pas encore là, amener au théâtre des gens qui n’y ont jamais mis les pieds. Évidemment développer le côté jeune public me plait énormément, mais aussi avec les aînés parce j’aime travailler à lier les générations », esquisse Jeannine Gretler.