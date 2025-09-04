Le marché indien dans le viseur de l’industrie jurassienne

« L’Inde futur eldorado pour l’industrie jurassienne d’exportation ? » C’est avec cette question que les entrepreneurs de la région étaient conviés jeudi à Delémont par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura (CCIJ). Avec la signature d’un accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, et le pays asiatique, les perspectives se sont ouvertes sur un marché de 1,4 milliard de personnes.

Cet accord apparaît d’autant plus important depuis que les États-Unis imposent désormais 39% de taxes douanières à la Suisse (et 50% à l’Inde !), mais « l’événement était planifié depuis une année », avoue le directeur de la CCIJ Pierre-Alain Berret. « Au moment où une porte se ferme pour nos entreprises aux États-Unis, on essaie d’en ouvrir d’autres. » La CCIJ espère ainsi donner des outils aux entreprises qui envisagent de commercer avec l’Inde.