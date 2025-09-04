Le projet immobilier de Rocourt va de l’avant

Les travaux pour les quatre bâtiments pourraient commencer à la fin du printemps.
Le projet immobilier de Rocourt va de l’avant

Les travaux pour les quatre bâtiments pourraient commencer à la fin du printemps.

Quatre bâtiments doivent sortir de terre à Rocourt. (illustration : promotion-de-la-saint-martin.com). Quatre bâtiments doivent sortir de terre à Rocourt. (illustration : promotion-de-la-saint-martin.com).

Rocourt devrait voir le nombre de ses logements grimper en flèche. Le projet immobilier Résidence St-Martin va de l’avant et a été présenté mercredi soir à la population. Une trentaine de personnes s’étaient déplacées dans le village de la commune de Haute-Ajoie pour découvrir les plans des 21 appartements répartis dans quatre bâtiments. Les oppositions étant levées depuis le début de l’été, le promoteur immobilier Yvan Ledermann, du bureau technique BT-L à Moutier, espère commencer le chantier à la fin du printemps, à condition que la moitié des appartements aient trouvé preneur avant le début du chantier. Ceux-ci seront mis en vente ces prochains jours. Le projet Résidence St-Martin est devisé à 12 millions de francs. /ncp


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:03

Le Jura n’a pas besoin de loi sur la vidéosurveillance

Le Jura n’a pas besoin de loi sur la vidéosurveillance

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 14:34

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:34

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:27

Articles les plus lus

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 13:51

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:27

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:34

Le Jura n’a pas besoin de loi sur la vidéosurveillance

Le Jura n’a pas besoin de loi sur la vidéosurveillance

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 14:34

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 13:51

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:18

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:27

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Fahy doit se chercher un nouveau maire

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:34

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 13:51

La filière du bois s’expose à Porrentruy

La filière du bois s’expose à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:01

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:18

Le Parlement en bref 

Le Parlement en bref 

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:46