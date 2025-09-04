Le projet immobilier de Rocourt va de l’avant

Rocourt devrait voir le nombre de ses logements grimper en flèche. Le projet immobilier Résidence St-Martin va de l’avant et a été présenté mercredi soir à la population. Une trentaine de personnes s’étaient déplacées dans le village de la commune de Haute-Ajoie pour découvrir les plans des 21 appartements répartis dans quatre bâtiments. Les oppositions étant levées depuis le début de l’été, le promoteur immobilier Yvan Ledermann, du bureau technique BT-L à Moutier, espère commencer le chantier à la fin du printemps, à condition que la moitié des appartements aient trouvé preneur avant le début du chantier. Ceux-ci seront mis en vente ces prochains jours. Le projet Résidence St-Martin est devisé à 12 millions de francs. /ncp