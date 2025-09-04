Les communes jurassiennes autour de la table

Le Canton du Jura et l’Association jurassienne des communes (AJC) mettaient sur pied mercredi soir à Glovelier le « Forum des communes ». Une nonantaine de maires, conseillers communaux et collaborateurs administratifs y ont participé. Sur les 51 communes que compte le canton (avec Moutier), 49 y étaient représentées, dans un état d’esprit « positif et constructif ». Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du programme de redéploiement des structures communales.





Les communes jurassiennes dans dix ans

En clair, l’objectif était d’initier « une dynamique collective, en rappelant que le redéploiement communal n’est pas une démarche imposée par le haut, mais doit traduire une volonté partagée de renforcer l’attractivité et la vitalité du canton ». Cinq ateliers thématiques ont ainsi rythmé la soirée, lors desquels les participants devaient imaginer leur commune en 2035 et échanger leurs idées sur différents points : les regroupements de communes, les collaborations intercommunales, les prestations de proximité, les nouvelles compétences susceptibles d’être confiées aux communes et les incitations qui pourraient encourager les projets de regroupement.

Les discussions ont mis en évidence la nécessité pour les communes d’évoluer, notamment par des rapprochements ou la mutualisation de tâches. Autre élément issu des ateliers : l’importance de préserver l’identité locale et la participation démocratique.

Les idées émises et retenues au cours de cette soirée feront l’objet d’un rapport. D’autres rencontres seront mises sur pied dès le début 2026. /comm-lad