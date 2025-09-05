A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Le dossier des compensations liées à l’A16 est enfin clos. Le Département de l’environnement a récemment transmis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le dossier final du bilan des compensations écologiques et de défrichement, préparé conjointement avec le Service des infrastructures. L’OFEV a validé ce document et salué sa qualité, tout en relevant la gestion et le suivi jugés exemplaires des mesures mises en œuvre.

Pour le Gouvernement jurassien, cette validation constitue non seulement une issue positive, mais également la clôture symbolique du dossier des compensations liées à la construction de l’A16. /comm-mlm