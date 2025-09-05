A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Le Gouvernement jurassien salue la validation par la Confédération des mesures de compensation réalisées dans le cadre de la construction de l’A16. Cette décision marque une étape symbolique importante pour un chantier débuté en 1987.
Le dossier des compensations liées à l’A16 est enfin clos. Le Département de l’environnement a récemment transmis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le dossier final du bilan des compensations écologiques et de défrichement, préparé conjointement avec le Service des infrastructures. L’OFEV a validé ce document et salué sa qualité, tout en relevant la gestion et le suivi jugés exemplaires des mesures mises en œuvre.
Pour le Gouvernement jurassien, cette validation constitue non seulement une issue positive, mais également la clôture symbolique du dossier des compensations liées à la construction de l’A16. /comm-mlm