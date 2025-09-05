A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Le Gouvernement jurassien salue la validation par la Confédération des mesures de compensation ...
A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Le Gouvernement jurassien salue la validation par la Confédération des mesures de compensation réalisées dans le cadre de la construction de l’A16. Cette décision marque une étape symbolique importante pour un chantier débuté en 1987.

Les mesure de compensations ont notamment permis de revitaliser la zone aux abords du ruisseau de Bressaucourt. (Photo d’archives.) Les mesure de compensations ont notamment permis de revitaliser la zone aux abords du ruisseau de Bressaucourt. (Photo d’archives.)

Le dossier des compensations liées à l’A16 est enfin clos. Le Département de l’environnement a récemment transmis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le dossier final du bilan des compensations écologiques et de défrichement, préparé conjointement avec le Service des infrastructures. L’OFEV a validé ce document et salué sa qualité, tout en relevant la gestion et le suivi jugés exemplaires des mesures mises en œuvre.

Pour le Gouvernement jurassien, cette validation constitue non seulement une issue positive, mais également la clôture symbolique du dossier des compensations liées à la construction de l’A16. /comm-mlm


 

Actualités suivantes

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:13

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:00

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:30

Un mois de campagne sur RFJ

Un mois de campagne sur RFJ

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 12:36

Articles les plus lus

Un mois de campagne sur RFJ

Un mois de campagne sur RFJ

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 12:36

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:30

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:42

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 14:30

Un magazine mensuel dédié au district de Delémont

Un magazine mensuel dédié au district de Delémont

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 11:52

Un mois de campagne sur RFJ

Un mois de campagne sur RFJ

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 12:36

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:30

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:42

« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 09:04

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 09:49

Un magazine mensuel dédié au district de Delémont

Un magazine mensuel dédié au district de Delémont

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 11:52

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:42