Alexis Letarte : « Il convient de perpétuer les liens entre le Québec et le Jura »

La Fête du peuple s’ouvre ce vendredi dans la cour du Château à Delémont. La 78e édition de la manifestation se tient jusqu’à dimanche. Le militant indépendantiste québécois Alexis Letarte a passé la semaine dans le Jura, à l’invitation du Mouvement autonomiste jurassien. Le militant de 18 ans a notamment été marqué par la séance du Parlement jurassien à laquelle il a assisté : « Ça m’a inspiré la démocratie en action et plus particulièrement la proximité entre les élus et le peuple. Il y a une telle proximité qui permet d’avoir accès aux élus de manière très proche et décontractée ». Alexis Letarte avait déjà assisté à la Fête du peuple l’an dernier et affirme qu’il y a « une profondeur historique dans cet évènement, une forme d’amour collectif envers le peuple jurassien ». Le jeune Québécois veut aussi relancer la Conférence des peuples de langue française : « Le Français, c’est ce qui nous unit », estime Alexis Letarte. /mmi