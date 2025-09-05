Des évolutions contrastées pour les prix de l’électricité 2026 à Delémont

Les prix du courant électrique pour l’an prochain à Delémont varieront entre -5% et +6%, selon ...
Les prix du courant électrique pour l’an prochain à Delémont varieront entre -5% et +6%, selon le profil de consommation. Les ménages connaîtront une hausse de 2 à 6 francs par mois.

Les tarifs évolueront de manière contrastée entre -5% et +6%, indique les Services industriels de Delémont. (Photo : libre de droits.) Les tarifs évolueront de manière contrastée entre -5% et +6%, indique les Services industriels de Delémont. (Photo : libre de droits.)

Les Services industriels de Delémont (SID) publient ce vendredi leurs prix 2026 de l’électricité. Les tarifs évolueront de manière contrastée dans une fourchette qui se situe entre -5% et +6%, selon le profil de consommation. Les ménages delémontains connaîtront ainsi une hausse mensuelle qui oscillera entre 2 à 6 francs. Après la diminution de tarif intervenue pour l’année en cours, les SID notent que « les variations s’expliquent par une baisse des tarifs d’achat de l’énergie sur le marché ainsi que par les adaptations liées aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux différentes taxes fédérales ». Ainsi, les redevances fédérales sont en hausse. La taxe liée à la réserve d’électricité hivernale subit une hausse de 0.18 ct/kWh. Une nouvelle taxe solidaire destinée à financer les renforcements du réseau et à soutenir temporairement l’industrie de l’acier et de l’aluminium sera, par ailleurs, introduite dès le 1er janvier 2026 à hauteur de 0.005 ct/kWh. /comm-fco


 

