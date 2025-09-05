L’application VIP séduit « des centaines d’utilisateurs », six mois après son lancement

Depuis maintenant six mois, les personnes en situation de handicap en Suisse disposent de leur propre application pour trouver une place de parking adaptée. « VIP », acronyme de « Very important parking », a été lancée en février dernier. Cet outil, déjà disponible en France depuis quelques temps, a conquis la Suisse grâce au soutien de la Société philanthropique l’UNION, basée à Bienne.
« Le bilan est très positif, tant du côté de nos membres qui s’appliquent à répertorier les places disponibles, que des associations qui comment à connaître l’application », explique Pierre-Alain Schwarb, président des fonds de l’UNION, au moment de faire un point sur le succès de « VIP ». L’outil atteint son but : « j’étais à une manifestation des paragolfeurs suisses qui se sont montrés très enchantés », poursuit-il. Selon Pierre-Alain Schwarb, « plusieurs centaines » de personnes utilisent l’application, même s’il avoue ne pas pouvoir donner de chiffre exact.
Pierre-André Schwarb : « Les retours sont très positifs, même s’il y a des fois des petits couacs techniques, ce qui est normal »
Au-delà de la conquête de nouveaux utilisateurs, l’enrichissement de la base de données de l’application reste l’un des défis majeurs pour les membres de l’UNION. Pour rappel, chacun peut répertorier les lieux adaptés, qu’il s’agisse de places de parking, mais aussi de lieux publics (musées, etc.) accessibles. « Par chance, nous avons pu accéder à l’application de l’association des géomètres suisses qui répertoriait déjà plus de 11'000 places », reprend Pierre-Alain Schwarb. Certaines entités publiques, comme la Ville de Bienne ou le Canton de Genève « commencent aussi à bouger », selon le président des fonds. L’important, désormais, sera aussi de se développer outre-Sarine.
Pierre-André Schwarb : « Régulièrement, on remet notre base de données à jour »
/vfe-amo