« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Christian Constantin, Saskia Schenker et Nelson Monfort.


 

Actualités suivantes

Alexis Letarte : « Il convient de perpétuer les liens entre le Québec et le Jura »

Alexis Letarte : « Il convient de perpétuer les liens entre le Québec et le Jura »

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 08:56

Les Breuleux enterrent leur projet de passage sous-voie après les résultats d’un sondage

Les Breuleux enterrent leur projet de passage sous-voie après les résultats d’un sondage

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 08:40

Des évolutions contrastées pour les prix de l’électricité 2026 à Delémont

Des évolutions contrastées pour les prix de l’électricité 2026 à Delémont

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 06:00

Un blessé léger entre Courtedoux et Porrentruy

Un blessé léger entre Courtedoux et Porrentruy

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 04:32

Articles les plus lus

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:20

Les communes jurassiennes autour de la table

Les communes jurassiennes autour de la table

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:29

Le marché indien dans le viseur de l’industrie jurassienne

Le marché indien dans le viseur de l’industrie jurassienne

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 18:02

Les prix de l’électricité en baisse à Moutier en 2026

Les prix de l’électricité en baisse à Moutier en 2026

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 03:00