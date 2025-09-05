Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Le cinéma La Grange repart sur de nouveaux rails. Coralie Frésard a été officiellement élue à la présidence jeudi soir lors de l’assemblée générale, tout comme le nouveau comité qui compte au total sept personnes. La nouvelle équipe continuera de faire vivre la petite salle obscure en vieille ville de Delémont, alors que le cinéma avait suspendu ses activités en mai. « J’ai vu à plusieurs reprises que le cinéma était en difficulté et j’ai proposé mon aide », explique la nouvelle présidente qui ne cache pas avoir un lien particulier avec La Grange puisque c’est là qu’elle a effectué son premier job d’étudiante. Pour la programmation, Coralie Frésard ajoute qu’il y a une volonté de varier les genres, de proposer également des projections de films cultes et de mettre sur pied un ciné-club.