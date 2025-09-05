Le cinéma La Grange redémarre avec du sang neuf

Le cinéma La Grange repart sur de nouveaux rails. Coralie Frésard a été officiellement élue à la présidence jeudi soir lors de l’assemblée générale, tout comme le nouveau comité qui compte au total sept personnes. La nouvelle équipe continuera de faire vivre la petite salle obscure en vieille ville de Delémont, alors que le cinéma avait suspendu ses activités en mai. « J’ai vu à plusieurs reprises que le cinéma était en difficulté et j’ai proposé mon aide », explique la nouvelle présidente qui ne cache pas avoir un lien particulier avec La Grange puisque c’est là qu’elle a effectué son premier job d’étudiante. Pour la programmation, Coralie Frésard ajoute qu’il y a une volonté de varier les genres, de proposer également des projections de films cultes et de mettre sur pied un ciné-club.
Coralie Frésard : « On va essayer de proposer des films vraiment variés. Notre ambition, c’est de faire venir des gens de tout âge. »
Pour faire revenir les spectateurs dans la petite salle obscure, la nouvelle présidente ne cache pas qu’il y « a beaucoup de travail au niveau de la promotion à faire ». Mais elle reste optimiste et estime qu’il y a une réelle marge de manœuvre et de progression. « On va essayer d’être plus présent sur les réseaux sociaux », affirme Coralie Frésard. Il y a également une volonté d’attirer les plus petits avec une projection spéciale qui leur sera dédiée chaque premier dimanche du mois à 15h.
« On a envie de rendre ce lieu vivant ! »
La nouvelle équipe a du pain sur la planche, avec notamment la formation ce mois-ci de toutes les nouvelles recrues. Beaucoup de bénévoles se sont en effet annoncés. « Ça fait chaud au cœur, ça nous motive ! », se réjouit Coralie Frésard. La prochaine projection est prévue le 25 septembre avec le film du réalisateur français Quentin Dupieux « L’accident de piano » avec notamment comme actrice Adèle Exarchopoulos. La programmation complète du cinéma La Grange est à retrouver ici. /ech