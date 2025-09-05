Les Breuleux enterrent leur projet de passage sous-voie après les résultats d’un sondage

Les Breuleux abandonnent leur idée de passage sous-voie. La commune franc-montagnarde a voulu connaitre l’avis de la population concernant son projet qui relierait la rue de la Gare et la Neuve-Route. Le sondage réalisé ces dernières semaines a permis de récolter 285 réponses. Et même si 60% des citoyens sondés ont rendu un verdict favorable, la démarche devisée à 860'000 francs ne se concrétisera pas. Les 173 « oui » l’emportent mathématiquement face aux 112 « non », mais les réponses positives sont très souvent accompagnées d’un « mais ». Cette réserve porte principalement sur l’absence d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le passage sous-voie n’en prévoyait pas afin d’éviter de faire exploser la facture avec l’installation d’un ascenseur.

Le « oui » était donc plus important « mais pas assez marqué », nous a expliqué le secrétaire communal des Breuleux Pascal Faivet. Le Conseil communal a ainsi pris note de l’avis des citoyens et n’engagera pas de suites dans ce dossier. Le crédit de 860'000 francs pourrait toutefois être traité en assemblée communale. Il faut pour cela que les ayants-droit demandent de l’ajouter à l’ordre du jour d’une prochaine séance du législatif communal, nous a indiqué Pascal Faivet. /nmy