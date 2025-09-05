Les Breuleux enterrent leur projet de passage sous-voie après les résultats d’un sondage

La commune franc-montagnarde a décidé de mettre un terme à sa démarche suite à des réponses ...
Les Breuleux enterrent leur projet de passage sous-voie après les résultats d’un sondage

La commune franc-montagnarde a décidé de mettre un terme à sa démarche suite à des réponses positives mais « pas assez marquées » de la part des citoyens.

Le projet de passage sous-voie reliant la rue de la Gare et la Neuve-Route a été abandonné aux Breuleux Le projet de passage sous-voie reliant la rue de la Gare et la Neuve-Route a été abandonné aux Breuleux

Les Breuleux abandonnent leur idée de passage sous-voie. La commune franc-montagnarde a voulu connaitre l’avis de la population concernant son projet qui relierait la rue de la Gare et la Neuve-Route. Le sondage réalisé ces dernières semaines a permis de récolter 285 réponses. Et même si 60% des citoyens sondés ont rendu un verdict favorable, la démarche devisée à 860'000 francs ne se concrétisera pas. Les 173 « oui » l’emportent mathématiquement face aux 112 « non », mais les réponses positives sont très souvent accompagnées d’un « mais ». Cette réserve porte principalement sur l’absence d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le passage sous-voie n’en prévoyait pas afin d’éviter de faire exploser la facture avec l’installation d’un ascenseur.

Le « oui » était donc plus important « mais pas assez marqué », nous a expliqué le secrétaire communal des Breuleux Pascal Faivet. Le Conseil communal a ainsi pris note de l’avis des citoyens et n’engagera pas de suites dans ce dossier. Le crédit de 860'000 francs pourrait toutefois être traité en assemblée communale. Il faut pour cela que les ayants-droit demandent de l’ajouter à l’ordre du jour d’une prochaine séance du législatif communal, nous a indiqué Pascal Faivet. /nmy


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

« L’autre revue de presse » : Dior mais pas dehors !

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 09:04

Alexis Letarte : « Il convient de perpétuer les liens entre le Québec et le Jura »

Alexis Letarte : « Il convient de perpétuer les liens entre le Québec et le Jura »

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 08:56

Des évolutions contrastées pour les prix de l’électricité 2026 à Delémont

Des évolutions contrastées pour les prix de l’électricité 2026 à Delémont

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 06:00

Un blessé léger entre Courtedoux et Porrentruy

Un blessé léger entre Courtedoux et Porrentruy

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 04:32

Articles les plus lus

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Le Centre culturel de la Prévôté amorce sa métamorphose

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:20

Les communes jurassiennes autour de la table

Les communes jurassiennes autour de la table

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:29

Le marché indien dans le viseur de l’industrie jurassienne

Le marché indien dans le viseur de l’industrie jurassienne

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 18:02

Les prix de l’électricité en baisse à Moutier en 2026

Les prix de l’électricité en baisse à Moutier en 2026

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 03:00