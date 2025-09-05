Les prix de l’électricité en baisse à Moutier en 2026

Les ménages et entreprises de Moutier connaîtront une diminution du prix de l’électricité en 2026. Leurs tarifs baisseront en moyenne de 0,9 ct/kWh, soit de 6%. Tous les profils de consommateurs verront leur facture être allégée. Pour une famille consommant par exemple 1'500 kWh par an, cela représente une diminution moyenne de 0,2% qui correspond à environ 3 francs par an.

Selon la Municipalité, des achats optimisés et des conditions de marché plus favorables permettent cette réduction, alors que la stratégie tarifaire prévoyait initialement une stabilité des prix sur trois ans.

Ce recul des coûts intervient dans un contexte particulier : le passage de Moutier dans le canton du Jura entraînera l’introduction d’une redevance cantonale à vocation énergétique de 0,2 ct/kWh, ainsi qu’une adaptation de la redevance communale pour l’efficacité énergétique (+0,05 ct/kWh). L’entretien de l’éclairage des routes cantonales sera désormais à la charge de la commune.





Taxes fédérales et tarif de réseau en hausse

Les taxes fédérales connaîtront elles aussi une légère augmentation, notamment liée à la réserve d’électricité (+0,18 ct/kWh) et aux coûts solidaires (+0,05 ct/kWh) décidés pour financer le réseau et soutenir l’industrie de l’acier et de l’aluminium. À cela s’ajoute une hausse modérée du tarif de réseau.

Malgré ces ajustements, l’effet global reste stable, voire favorable pour les clients. Pour une famille consommant 4'500 kWh par an, la diminution représentera environ 3 francs par an, soit une baisse de 0,2 %.

Les Services Industriels de Moutier soulignent enfin leur volonté de poursuivre les investissements dans la modernisation des infrastructures et les énergies renouvelables, afin de garantir une énergie fiable et durable. /comm-mlm