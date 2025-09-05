Tornos et la HE-Arc allient innovation et formation

Le concours « Tornos x HE-Arc Challenge » se termine après cinq jours de travail. Les six projets sont présentés ce vendredi après-midi devant un jury à Moutier.
Innovation, industrie et formation se rencontrent à Moutier. Depuis lundi, vingt-cinq étudiants de la HE-Arc participent au concours « Tornos x HE-Arc Challenge ». Le thème de cette 7ème édition intitulée « Machine as a service » pousse les six groupes à concevoir un projet sur la machine en tant que service. L’idée, c’est de faire progresser les produits de l’entreprise prévôtoise et de mettre en avant l’ingénierie des élèves.
Dans quelques heures, ils devront présenter et défendre leur projet devant un jury composé de professionnels de l’entreprise spécialisée dans les machines-outils. « Ce qu'on attend de leur part, c'est de l'innovation, de sortir du cadre et de nous apporter une vision que nous n’avons pas forcément en interne », explique Audrey Corbaz, conceptrice en ergonomie et interfaces machines pour Tornos.
Reportage lors de la dernière journée du « Tornos x HE-Arc Challenge »
Pour mener à bien leur projet, les élèves se sont rendus à Moutier trois jours durant la semaine. Cela leur a permis d’avoir le retour de plusieurs collaborateurs affiliés à des secteurs différents. Ils ont aussi pu visiter l'entreprise et se confronter à la réalité de trouver une idée qui remplisse les critères de tous les secteurs. Ce point précis n’a pas été une mince affaire, confie Christophe Varidel, enseignant à la HE-Arc et responsable de l'option mechanical design. En début de semaine, il a vu les élèves « plutôt déstabilisés » face à ce qui semblait être un défi insurmontable. « Chaque secteur a fait un retour et ils étaient un peu démunis. C'est là que ça devient intéressant. Ils doivent prendre du recul et se demander pourquoi ça ne marche pas », analyse le professeur. Forts de tous ces retours et après deux journées de réflexions à l’école, les élèves sont venus terminer les derniers préparatifs avant la présentation finale. /vfe