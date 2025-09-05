Tornos et la HE-Arc allient innovation et formation

Le concours « Tornos x HE-Arc Challenge » se termine après cinq jours de travail. Les six ...
Tornos et la HE-Arc allient innovation et formation

Le concours « Tornos x HE-Arc Challenge » se termine après cinq jours de travail. Les six projets sont présentés ce vendredi après-midi devant un jury à Moutier.

Ce groupe d’étudiants travaille sur un concept de vente et de location de petites machines-outils livrées dans un conteneur. (Photo : vfe) Ce groupe d’étudiants travaille sur un concept de vente et de location de petites machines-outils livrées dans un conteneur. (Photo : vfe)

Innovation, industrie et formation se rencontrent à Moutier. Depuis lundi, vingt-cinq étudiants de la HE-Arc participent au concours « Tornos x HE-Arc Challenge ». Le thème de cette 7ème édition intitulée « Machine as a service » pousse les six groupes à concevoir un projet sur la machine en tant que service. L’idée, c’est de faire progresser les produits de l’entreprise prévôtoise et de mettre en avant l’ingénierie des élèves.

Dans quelques heures, ils devront présenter et défendre leur projet devant un jury composé de professionnels de l’entreprise spécialisée dans les machines-outils. « Ce qu'on attend de leur part, c'est de l'innovation, de sortir du cadre et de nous apporter une vision que nous n’avons pas forcément en interne », explique Audrey Corbaz, conceptrice en ergonomie et interfaces machines pour Tornos.

Reportage lors de la dernière journée du « Tornos x HE-Arc Challenge »

Ecouter le son

Pour mener à bien leur projet, les élèves se sont rendus à Moutier trois jours durant la semaine. Cela leur a permis d’avoir le retour de plusieurs collaborateurs affiliés à des secteurs différents. Ils ont aussi pu visiter l'entreprise et se confronter à la réalité de trouver une idée qui remplisse les critères de tous les secteurs. Ce point précis n’a pas été une mince affaire, confie Christophe Varidel, enseignant à la HE-Arc et responsable de l'option mechanical design. En début de semaine, il a vu les élèves « plutôt déstabilisés » face à ce qui semblait être un défi insurmontable. « Chaque secteur a fait un retour et ils étaient un peu démunis. C'est là que ça devient intéressant. Ils doivent prendre du recul et se demander pourquoi ça ne marche pas », analyse le professeur. Forts de tous ces retours et après deux journées de réflexions à l’école, les élèves sont venus terminer les derniers préparatifs avant la présentation finale. /vfe


 

Actualités suivantes

Mettre en lumière une « réalité brutale qu’on préfère ne pas voir »

Mettre en lumière une « réalité brutale qu’on préfère ne pas voir »

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 17:46

L’application VIP séduit « des centaines d’utilisateurs », six mois après son lancement

L’application VIP séduit « des centaines d’utilisateurs », six mois après son lancement

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 17:37

« Chaud devant » : Jérôme Courbat

« Chaud devant » : Jérôme Courbat

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:57

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:13

Articles les plus lus

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 14:30

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:00

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:13

« Chaud devant » : Jérôme Courbat

« Chaud devant » : Jérôme Courbat

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:57

Un mois de campagne sur RFJ

Un mois de campagne sur RFJ

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 12:36

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 13:30

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

A16 : la Confédération valide les compensations écologiques

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 14:30

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 15:00