Tornos et la HE-Arc allient innovation et formation

Innovation, industrie et formation se rencontrent à Moutier. Depuis lundi, vingt-cinq étudiants de la HE-Arc participent au concours « Tornos x HE-Arc Challenge ». Le thème de cette 7ème édition intitulée « Machine as a service » pousse les six groupes à concevoir un projet sur la machine en tant que service. L’idée, c’est de faire progresser les produits de l’entreprise prévôtoise et de mettre en avant l’ingénierie des élèves.

Dans quelques heures, ils devront présenter et défendre leur projet devant un jury composé de professionnels de l’entreprise spécialisée dans les machines-outils. « Ce qu'on attend de leur part, c'est de l'innovation, de sortir du cadre et de nous apporter une vision que nous n’avons pas forcément en interne », explique Audrey Corbaz, conceptrice en ergonomie et interfaces machines pour Tornos.