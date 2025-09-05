Un magazine mensuel dédié au district de Delémont

L’éditeur Clément Charles a lancé cette semaine un mensuel gratuit intitulé La Vallée Magazine. Une formule déjà rodée dans le district de Porrentruy avec L’Ajoie Magazine.

Un nouveau média a fait son apparition cette semaine dans le district de Delémont. Le premier numéro de La Vallée Magazine est arrivé mercredi dans les boîtes aux lettres. Ce mensuel gratuit, distribué à tous les ménages, est né de la volonté de Clément Charles de proposer dans le district une formule identique à celle de L’Ajoie Magazine. L’éditeur, Genevois d’origine établi depuis quelques années à Bourrignon, est aussi aux commandes de l’hebdomadaire L’Ajoie. Ce projet, nous dit-il, est d’abord venu du succès et des bons retours de lecteurs dans le district de Porrentruy. La publication, financée par la publicité, abordera «  une actualité régionale qui rassemble  » et veut «  mettre en valeur ce que font les gens d’ici  ».

Clément Charles : « Parler de tout ce qui se passe dans la Vallée au sens large ».

À la base, Clément Charles aurait souhaité proposer une formule hebdomadaire, à l’image du journal L’Ajoie. Mais la crise du Covid a brouillé les cartes. Cependant, l’éditeur indique que l’idée pourrait à nouveau être envisagée 2026 en fonction de l’évolution du projet La Vallée Magazine. /lad


