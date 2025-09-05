Un nouvel appel à projets transfrontaliers pour le Fonds BelJu

Le Canton du Jura et le Département du Territoire de Belfort lancent un nouvel appel à projets transfrontaliers dans le cadre du Fonds BelJu. Créé en 2007, ce dispositif vise à encourager les partenariats et collaborations entre acteurs jurassiens et belfortains dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse, selon un communiqué transmis vendredi.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 30 novembre 2025 via le site internet du Canton. Depuis sa création, le Fonds BelJu a soutenu des dizaines de collaborations de part et d’autre de la frontière.

L’appel du premier semestre 2025 a permis de financer trois projets : « Opération Iceberg 9 », un dispositif d’accompagnement pour jeunes artistes musicaux porté par les Eurockéennes de Belfort et la Fondation suisse CMA, avec la participation d’un artiste jurassien ; « Origines sensibles », un projet vidéo-danse et spectacle vivant mené avec des adolescents des deux côtés de la frontière ; et « Homo Deus », une création de marionnettes mêlant musique électronique et vidéo, fruit d’un partenariat entre le Théâtre des Marionnettes de Belfort et le Théâtre du Jura.

Le Fonds BelJu dispose d’une enveloppe annuelle de 60'000 francs/euros, financée à parts égales par le Territoire de Belfort et le canton du Jura. Le règlement et le formulaire de demande de subvention sont disponibles en ligne. /comm-mlm