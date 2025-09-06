La Fenouillette, une liqueur locale dévoilée à Courtételle

Débouché inédit pour culture inédite. La Fenouillette, une liqueur à base de graines de fenouil, a été présentée samedi à Courtételle, lors de l’inauguration des nouveaux locaux de l’épicerie du kilomètre zéro. Ce produit original est élaboré à partir de graines de fenouil cultivées dans la région, offrant ainsi un nouveau débouché aux agriculteurs.





Un débouché inattendu pour les producteurs

Si la culture de graines de fenouil est possible dans la région, leur tri s’est révélé plus compliqué que prévu. « On pensait en faire des saucisses ou des sachets de thé, mais le tri n'était pas satisfaisant et finalement on a décidé de proposer cette liqueur. C’est un débouché intéressant qui permet aussi pour cibler un public plus jeune », explique Ignace Berret, gérant de la coopérative agricole de Courtételle et environs. L’institution se positionne comme un moteur d’innovation agricole. « C’est notre rôle de proposer des débouchés aux agriculteurs qui tentent des choses », souligne encore Ignace Berret. Selon lui, l'agrocentre souhaite se poser en « catalyseur », prêt à accompagner toute expérimentation pour en tirer un produit commercialisable. Avec la Fenouillette, le fenouil jurassien s’offre ainsi une nouvelle vie dans les verres des consommateurs curieux. /tna