Les Battements de l’Abbatiale reviennent à Bellelay

La manifestation se tiendra les 7, 12 et 13 septembre prochains. C’est un programme éclectique entre jazz, baroque et sonorités orientales qui sera proposé aux spectateurs.

L'abbatiale de Bellelay. (Photo : George Henz) L'abbatiale de Bellelay. (Photo : George Henz)

La 4e édition des Battements de l’Abbatiale s’ouvre ce dimanche. La manifestation proposera des musiques de tout style, du baroque au jazz en passant par les sonorités orientales. Au programme de cette 4e édition, le célèbre Kronos Quartet, le pianiste Nik Bärtsch, Abdullah Miniawy et Erik Truffaz, ou encore la violoncelliste Estelle Revaz accompagnée des danseurs du Ballet Junior de Genève. S’ils proposent des styles différents, les artistes en tous un point commun. Ils présentent des projets adaptés à l’acoustique particulière du lieu. C’est donc un défi pour l’équipe de programmation qui savait dès le départ que ça serait compliqué de trouver des spectacles. « Il faut s’imaginer que  quand on tape dans la main, on entend le son encore 11 secondes. Ça veut dire que chaque note, on l’entend 11 secondes et donc, si on parle, ça devient juste un brouhaha », explique Carine Zuber, co-programmatrice des Battements de l’Abbatiale. Elle continue, «  en revanche tous les chants qui sont sur les mêmes accords ou tu ce qui est musique très lente prend de l’intensité  ».  

Carine Zuber : « On invite les artistes à remplir l’espace »

A noter que le vendredi 12 et le samedi 13, en amont des spectacles, les requérants d’asile qui suivent la formation de la Croix-Rouge bernoise proposeront des spécialités de leurs pays d’origine, notamment de la Birmanie et du Cameroun. /sbo


 

