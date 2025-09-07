Le MAJ met l’accent sur le dialogue interjurassien

Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) réaffirme son changement de stratégie politique. Lors de la 78e Fête du peuple, dimanche à Delémont, il a tenu sa traditionnelle conférence de presse lors de laquelle il expliqué vouloir désormais concentrer son action sur le renforcement des relations entre les régions jurassiennes. Le transfert de Moutier dans le canton du Jura, prévu dans quatre mois, redéfinit ses priorités.

Dans un communiqué relayant la conférence de presse organisée en marge de la fête, le secrétaire général Pierre-André Comte a insisté : « Il ne s’agit plus seulement de revendiquer, mais de proposer, de construire, de rassembler. » Le président du mouvement, le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez, a de son côté plaidé pour l’apaisement et l’ancrage d’un climat de dialogue.





Une plateforme politique et le cas Belprahon

Le MAJ souhaite ouvrir une plateforme de discussion avec les forces intéressées afin de renforcer la visibilité de la minorité romande bernoise. Cette démarche vise aussi à contrer ce qu’il décrit comme un risque de « dilution identitaire », en raison du poids de Bienne. Parallèlement, le mouvement maintient sa vigilance sur le dossier Belprahon, qui avait refusé de justesse son rattachement au Jura. « L’histoire ne saurait s’arrêter à Moutier », a lancé Pierre-André Comte.

Si pour le mouvement de lutte, la Question jurassienne peut être considérée comme réglée sur le plan strictement institutionnel, ses dirigeants ont réaffirmé qu'elle ne l'était « nullement au regard fondamental à la libre disposition du peuple jurassien ».





Jeunesse absente dimanche matin

Lors de son discours, Pierre-André Comte a également tenu à mettre l'accent sur la jeunesse. « C’est en elle que nous voulons placer notre espoir » a-t-il déclaré, ajoutant que si la jeunesse d’aujourd’hui n’a pas « vécu les mêmes tensions ni fractures, elle hérite de leurs conséquences. »

Au moment des questions du public, une personne a regretté l’absence de jeunes dans l'assistance. « J’ai le sentiment que la jeunesse n’est plus dans le coup sur la Question jurassienne. » Pierre-André Comte le reconnaît, « il faut rattraper le terrain perdu », soutenu par Pierre-Alain Fridez qui estime que sa présidence est une présidence de transition, assurant que son rôle est de créer les conditions du futur passage de témoin à des forces plus jeunes.





Accueillir Moutier en 2026

Le MAJ entend enfin se consacrer à l’accueil de la Ville de Moutier le 1er janvier 2026. Il estime que toutes les conditions sont réunies pour que cette intégration se fasse dans de bonnes conditions et promet de veiller au respect des droits de la population prévôtoise. « Les grognements sporadiques de quelques milieux antiséparatistes n’altèreront en rien cette dynamique », a encore déclaré son secrétaire général. /ats-tna