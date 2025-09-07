Quand la musique soigne à domicile

Soigner autrement

MusikSpitex est née en Suisse alémanique avec une ambition : créer des ponts entre la culture et les soins à domicile. L’association envoie des musiciens professionnels jouer chez les patients, selon leurs goûts et leurs envies. « Pour moi, la musique fait partie de chacun », explique Laurie Smirnov, responsable des relations clients. «Comme elle accompagne notre vie, elle doit aussi faire partie du parcours de soin. »

Les bienfaits de la musique pour la santé ne sont plus à prouver. Lucia Cardoso, directrice de l’ASAD, en témoigne: « Malgré des maladies comme la démence, certaines zones du cerveau restent activées très longtemps en lien avec la musique. En écoutant certains morceaux, cela peut ramener des souvenirs. »





Valbirse ouvre la voie

La Commune de Valbirse est la première en Suisse romande à s’associer à MusikSpitex. Un choix évident pour Joëlle Braun-Monnerat, conseillère communale chargée des affaires sociales. « Cela s’inscrit pleinement dans notre politique du troisième âge. Il faut penser aux personnes vulnérables, âgées, isolées. Contribuer à ce projet, c’est leur dire qu’on est là. »

Aujourd’hui, MusikSpitex compte une cinquantaine de musiciens professionnels et forme de nouveaux artistes dans la région. L’objectif: étendre cette offre à d’autres communes romandes. /ddc