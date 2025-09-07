Quand la musique soigne à domicile

Un concert rien que pour soi. C’est ce que propose MusikSpitex. Ce projet mêlant soins et culture ...
Un concert rien que pour soi. C’est ce que propose MusikSpitex. Ce projet mêlant soins et culture débarque en Suisse romande, avec Valbirse en pionnière.

Lucia Cardoso, Joëlle Braun-Monnerat, Sylviane et Gérard Mathez (de gauche à droite) ont partagé un concert intimiste donné par la violoncelliste Brigitte Müller (au centre). Lucia Cardoso, Joëlle Braun-Monnerat, Sylviane et Gérard Mathez (de gauche à droite) ont partagé un concert intimiste donné par la violoncelliste Brigitte Müller (au centre).

A Malleray, Gérard Mathez et son épouse Sylviane ont vécu un moment suspendu cette semaine. Depuis que la santé de Sylviane ne lui permet plus d’assister à des concerts, le couple a trouvé une autre voie: faire venir la musique jusqu’à elle.

Grâce à l’Aide et soins à domicile (ASAD) basé à Bévilard, et à l’association MusikSpitex, la violoncelliste Brigitte Müller a joué rien que pour eux. « Ça m’émeut. Son sourire, Sylviane ne l’a pas perdu », confie Gérard Mathez. « De voir ces personnes présentes pour ce petit concert l’a rendu heureuse. Ça me charge les piles ! »

Reportage au domicile de Sylviane et Gérard Mathez

Soigner autrement

MusikSpitex est née en Suisse alémanique avec une ambition : créer des ponts entre la culture et les soins à domicile. L’association envoie des musiciens professionnels jouer chez les patients, selon leurs goûts et leurs envies. « Pour moi, la musique fait partie de chacun », explique Laurie Smirnov, responsable des relations clients. «Comme elle accompagne notre vie, elle doit aussi faire partie du parcours de soin. »

Les bienfaits de la musique pour la santé ne sont plus à prouver. Lucia Cardoso, directrice de l’ASAD, en témoigne: « Malgré des maladies comme la démence, certaines zones du cerveau restent activées très longtemps en lien avec la musique. En écoutant certains morceaux, cela peut ramener des souvenirs. »


Valbirse ouvre la voie

La Commune de Valbirse est la première en Suisse romande à s’associer à MusikSpitex. Un choix évident pour Joëlle Braun-Monnerat, conseillère communale chargée des affaires sociales. « Cela s’inscrit pleinement dans notre politique du troisième âge. Il faut penser aux personnes vulnérables, âgées, isolées. Contribuer à ce projet, c’est leur dire qu’on est là. »

Aujourd’hui, MusikSpitex compte une cinquantaine de musiciens professionnels et forme de nouveaux artistes dans la région. L’objectif: étendre cette offre à d’autres communes romandes. /ddc


 

