Asile et PFAS au menu de la session d’automne à Berne

Le conseiller national UDC jurassien Thomas Stettler était l’invité de « La Matinale » ce lundi ...
Le conseiller national UDC jurassien Thomas Stettler était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour évoquer quelques dossiers qui seront sur la table ces prochains jours au Palais fédéral.

La session d’automne s’ouvre ce lundi au Parlement fédéral à Berne. Comme de coutume, on reçoit un élu jurassien pour évoquer les grands dossiers de ces prochains jours sous la Coupole fédérale. Le conseiller national UDC Thomas Stettler s’exprime notamment sur les PFAS, ces polluants éternels utilisés dans de nombreux produits du quotidien et qui peuvent poser des problèmes pour l’environnement ou la santé. À Berne, plusieurs textes demandent de mieux encadrer leur utilisation. « On se rend compte qu’il y a un impact sur certaines choses. On est en train de voir s’il y a nécessité de réguler mieux, voire d’interdire », explique-t-il. À la fin du mois, le Conseil national consacrera une session extraordinaire à l’asile. Diverses propositions veulent restreindre le droit d’asile ou abroger le statut S pour les Ukrainiens par exemple. « Il ne faut pas être naïf. On sait aussi qu’il y a des régions d’Ukraine où on voit très peu la guerre et c’est difficilement compréhensible qu’on doive dérouler un tapis rouge pour quelqu’un qui a moins de soucis que bien d’autres gens dans ce monde », réagit l’élu UDC. /mmi


