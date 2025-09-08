Départ de la Peace Run de Soyhières

La torche de la course relais pour la paix est partie lundi matin du terrain de foot. Environ 120 élèves du cercle scolaire du Haut-Plateau se sont investis pour accueillir l’événement.
C’était bien animé ce lundi matin au terrain de foot de Soyhières. Le cercle scolaire primaire du Haut-Plateau et ses 120 élèves environ accueillaient la Peace Run. Cette course relais pour la paix est un événement symbolique mondial qui existe depuis 1987. Plusieurs tronçons parcourent chaque année le globe. Celui sur le sol suisse partait lundi matin de Soyhières pour rallier Zurich vendredi 12 septembre. Les élèves ont accueilli les coureurs, ont chanté, lu des poèmes et préparé des bricolages avec un message commun : la paix. « On trouvait que c’était une belle façon de commencer l’année, d’être ensemble autour de ces valeurs qui parlent à chacun », explique l’initiatrice du projet Justine Simon. L’enseignante estime qu’il est aussi toujours agréable d’avoir un projet qui porte tout le corps enseignant.
Justine Simon : « Les valeurs qui sont véhiculées par ce projet m’ont touchée. »
La paix s’est immiscée dans les projets de classe. Une chanson sur la paix a été répétée dans le cadre de l’éducation musicale. Colombes, décorations et banderoles ont, entre autres, été créées au bricolage, détaille la directrice du cercle scolaire primaire du Haut-Plateau. « Le plus gros défi, en tant que directrice, c’est évidemment les transports », relève Elodie Gury. Il a fallu en effet organiser différents bus pour rapatrier au terrain de foot de Soyhières tout ce petit monde issu de plusieurs villages.
Coureur et organisateur au sein de la Peace Run, Frédéric Gat explique que pour ce périple de cinq jours sur le sol suisse, il y a 13 relayeurs (huit hommes et cinq femmes) de huit nationalités différentes. « On essaie de maintenir la torche allumée toute la journée », confie le Français qui précise que tous les relayeurs sont aguerris au niveau de la course à pied. Il est prévu que la torche arrive lundi soir à La Chaux-de-Fonds.
Reportage
La Peace Run a reçu le soutien de plusieurs personnalités sportives (Novak Djokovic, Ronaldhino,…), de Prix Nobel de la Paix (Mère Teresa, Nelson Mandela,…), d’institutions internationales (UNESCO,…) et d’artistes (Sting, Quincy Jones,…). Le Pape Jean-Paul II a porté la torche à deux reprises. De son côté, le Pape François a allumé le premier flambeau du relais 2024 au Vatican. /ech