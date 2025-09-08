Départ de la Peace Run de Soyhières

C’était bien animé ce lundi matin au terrain de foot de Soyhières. Le cercle scolaire primaire du Haut-Plateau et ses 120 élèves environ accueillaient la Peace Run. Cette course relais pour la paix est un événement symbolique mondial qui existe depuis 1987. Plusieurs tronçons parcourent chaque année le globe. Celui sur le sol suisse partait lundi matin de Soyhières pour rallier Zurich vendredi 12 septembre. Les élèves ont accueilli les coureurs, ont chanté, lu des poèmes et préparé des bricolages avec un message commun : la paix. « On trouvait que c’était une belle façon de commencer l’année, d’être ensemble autour de ces valeurs qui parlent à chacun », explique l’initiatrice du projet Justine Simon. L’enseignante estime qu’il est aussi toujours agréable d’avoir un projet qui porte tout le corps enseignant.