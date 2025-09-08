Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

L'inattention et la distraction sont responsables ou jouent un rôle dans près d'un tiers (31%) des accidents graves, tandis qu'un automobiliste sur trois se laisse régulièrement distraire au volant, indiquent des données du Bureau de prévention des accidents. Celui-ci a lancé lundi une campagne contre l'inattention au volant, de concert avec les polices romandes. Intitulée « Quand vous conduisez...conduisez! », la campagne recommande « d'adopter une attitude responsable », que ce soit « au volant, au guidon, à pied ou à cheval », indiquent ses concepteurs dans un communiqué. Les points-clés consistent à rester concentré tout au long du trajet, à laisser son téléphone loin du regard quel que soit le mode de déplacement et à s'arrêter à un endroit sécurisé pour « toute occupation accessoire » comme téléphoner, écrire un message, régler le GPS, ou encore boire ou manger.La campagne sera visible dans toute la Suisse romande pendant plusieurs semaines. Son message sera porté par le biais d'affiches, de clips vidéo dans les trois langues nationales et en anglais sur plusieurs supports, ainsi que sur les réseaux sociaux. /ATS