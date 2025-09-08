Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

La ville annonce que la permanence sera ouverte tous les jours de 18h à 19h dès ce lundi soir ...
La ville annonce que la permanence sera ouverte tous les jours de 18h à 19h dès ce lundi soir et jusqu’au 9 novembre.

Les récoltes de champignons peuvent être contrôlées dès ce lundi soir à Delémont. (Photo : archives).  Les récoltes de champignons peuvent être contrôlées dès ce lundi soir à Delémont. (Photo : archives). 

La saison des champignons est lancée à Delémont. La ville annonce que le contrôle officiel sera ouvert dès ce lundi soir de 18h à 19h à la rue de Chêtre 36 (1er étage). La permanence sera accessible jusqu’au 9 novembre. Les autorités rappellent que les récoltes doivent être présentées dans des paniers. Les champignons doivent, par ailleurs, être frais et dans un bon état sanitaire. Les contrôleurs sont habilités à refuser d’entrer en matière en cas de non-respect de ces règles. L’an dernier, quelque 348 kilos de champignons non comestibles, toxiques ou mortels avaient pu être identifiés par les experts. /comm-alr


 

