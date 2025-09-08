Un assistant intelligent virtuel au service des Jurassiens

Un outil numérique est accessible dès ce lundi pour répondre aux questions adressées à l'Office ...
Un assistant intelligent virtuel au service des Jurassiens

Un outil numérique est accessible dès ce lundi pour répondre aux questions adressées à l'Office des véhicules. Baptisé JurassIA, le projet-pilote doit « faciliter les démarches administratives ».

L'OVJ se dote d'un outil basé sur l'intelligence artificielle pour répondre aux interrogations des usagers. (Photo : archives) L'OVJ se dote d'un outil basé sur l'intelligence artificielle pour répondre aux interrogations des usagers. (Photo : archives)

Les Jurassiens disposent depuis lundi d’un nouvel outil numérique pour obtenir des réponses de l'Office des véhicules (OVJ) : JurassIA, un assistant virtuel qui est basé sur l’intelligence artificielle. Ce projet-pilote, mené par le Service de l’informatique et l'OVJ, est soutenu par la Confédération. Avec JurassIA, les démarches administratives se voient facilitées et modernisées, conformément à la nouvelle stratégie numérique qui promeut une culture de l’innovation, a annoncé lundi le Canton du Jura. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’OVJ, service quotidiennement sollicité pour des renseignements. JurassIA a été conçu en tenant compte des attentes et réalités de la population pour répondre instantanément à ses demandes et en s’appuyant sur des données fédérales et cantonales. Cette approche garantit des réponses fiables, contextualisées et adaptées à la spécificité du canton du Jura, assurent les autorités. Cet outil évite donc au maximum les informations erronées ou issues d’autres cantons. Cela permet de le différencier d’une intelligence artificielle générative grand public. En cas de succès, JurassIA pourrait être élargi à d’autres services de l’Etat. /ATS


 

Actualités suivantes

Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 13:38

Asile et PFAS au menu de la session d’automne à Berne

Asile et PFAS au menu de la session d’automne à Berne

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:25

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:00

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:42

Articles les plus lus

« Action » débarque au Courrendlin Centre

« Action » débarque au Courrendlin Centre

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:16

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:42

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:00

Asile et PFAS au menu de la session d’automne à Berne

Asile et PFAS au menu de la session d’automne à Berne

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:25

« Action » débarque au Courrendlin Centre

« Action » débarque au Courrendlin Centre

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:16

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Le contrôle officiel des champignons est lancé à Delémont

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:42

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Le Soleil se tourne vers la seconde moitié de l’année

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:00

Olivier Haegeli au comité d’economiesuisse

Olivier Haegeli au comité d’economiesuisse

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:13

« Direction Morépont » : Martin Braichet

« Direction Morépont » : Martin Braichet

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 10:04

« Action » débarque au Courrendlin Centre

« Action » débarque au Courrendlin Centre

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 11:16

« Direction Morépont » : Clément Piquerez

« Direction Morépont » : Clément Piquerez

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:12

Olivier Haegeli au comité d’economiesuisse

Olivier Haegeli au comité d’economiesuisse

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 12:13