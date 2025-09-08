Un assistant intelligent virtuel au service des Jurassiens

Les Jurassiens disposent depuis lundi d’un nouvel outil numérique pour obtenir des réponses de l'Office des véhicules (OVJ) : JurassIA, un assistant virtuel qui est basé sur l’intelligence artificielle. Ce projet-pilote, mené par le Service de l’informatique et l'OVJ, est soutenu par la Confédération. Avec JurassIA, les démarches administratives se voient facilitées et modernisées, conformément à la nouvelle stratégie numérique qui promeut une culture de l’innovation, a annoncé lundi le Canton du Jura. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’OVJ, service quotidiennement sollicité pour des renseignements. JurassIA a été conçu en tenant compte des attentes et réalités de la population pour répondre instantanément à ses demandes et en s’appuyant sur des données fédérales et cantonales. Cette approche garantit des réponses fiables, contextualisées et adaptées à la spécificité du canton du Jura, assurent les autorités. Cet outil évite donc au maximum les informations erronées ou issues d’autres cantons. Cela permet de le différencier d’une intelligence artificielle générative grand public. En cas de succès, JurassIA pourrait être élargi à d’autres services de l’Etat. /ATS