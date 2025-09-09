Evidanse se remet en mouvement

Après avoir célébré ses 20 ans lors de la précédente édition, la manifestation revient avec ...
Evidanse se remet en mouvement

Après avoir célébré ses 20 ans lors de la précédente édition, la manifestation revient avec une nouvelle cuvée. Une saison placée sous le signe de la diversité

Le spectacle « Meat Market 2.0 » de la Compagnie biennoise Capsule marquera notamment un des temps fort de cette saison 2025-2026 d’Evidanse. (Photo : Maria Cheilopoulou.) Le spectacle « Meat Market 2.0 » de la Compagnie biennoise Capsule marquera notamment un des temps fort de cette saison 2025-2026 d’Evidanse. (Photo : Maria Cheilopoulou.)

À vos marques, prêts, dansez ! Après avoir célébré deux décennies d’existence l’année dernière, Evidanse revient pour une nouvelle cuvée. Au programme, une vingtaine de spectacles répartis entre huit salles du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Mais cette 21e édition de la manifestation proposera aussi, comme les autres années, des ateliers participatifs ainsi que pléthore d’autres activités toujours autour de la danse. Une nouvelle saison qui fait donc la part belle à la diversité. Pour Dominique Martinoli, Cheffe de projet pour Evidanse, cette volonté d'éclectisme fait partie de l’ADN de la manifestation depuis le tout début.

Dominique Martinoli : « Ce n’est pas encore aussi habituel d’aller voir un concert de danse que d'aller à un concert. »

Ecouter le son

Evidanse, qui s’évertue depuis plus de vingt ans à démocratiser cet art auprès d'un public le plus large possible, se tiendra du 19 septembre au 27 juin, dans différentes salles du Jura, du Jura bernois et de Bienne, comme au Théâtre du Jura à Delémont, au Royal à Tavannes ou encore à Nebia à Bienne. Retrouvez la programmation complète sur le site evidanse.ch. /rme


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Fondation Les Castors cherche la perle rare

La Fondation Les Castors cherche la perle rare

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 17:02

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 17:01

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:57

Articles les plus lus

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:57

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 17:01

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:09

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:57

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:59

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:09

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 13:49