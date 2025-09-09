Evidanse se remet en mouvement

Après avoir célébré ses 20 ans lors de la précédente édition, la manifestation revient avec une nouvelle cuvée. Une saison placée sous le signe de la diversité
À vos marques, prêts, dansez ! Après avoir célébré deux décennies d’existence l’année dernière, Evidanse revient pour une nouvelle cuvée. Au programme, une vingtaine de spectacles répartis entre huit salles du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Mais cette 21e édition de la manifestation proposera aussi, comme les autres années, des ateliers participatifs ainsi que pléthore d’autres activités toujours autour de la danse. Une nouvelle saison qui fait donc la part belle à la diversité. Pour Dominique Martinoli, Cheffe de projet pour Evidanse, cette volonté d'éclectisme fait partie de l’ADN de la manifestation depuis le tout début.
Dominique Martinoli : « Ce n’est pas encore aussi habituel d’aller voir un concert de danse que d'aller à un concert. »
Evidanse, qui s’évertue depuis plus de vingt ans à démocratiser cet art auprès d'un public le plus large possible, se tiendra du 19 septembre au 27 juin, dans différentes salles du Jura, du Jura bernois et de Bienne, comme au Théâtre du Jura à Delémont, au Royal à Tavannes ou encore à Nebia à Bienne. Retrouvez la programmation complète sur le site evidanse.ch. /rme