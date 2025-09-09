Evidanse se remet en mouvement

À vos marques, prêts, dansez ! Après avoir célébré deux décennies d’existence l’année dernière, Evidanse revient pour une nouvelle cuvée. Au programme, une vingtaine de spectacles répartis entre huit salles du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Mais cette 21e édition de la manifestation proposera aussi, comme les autres années, des ateliers participatifs ainsi que pléthore d’autres activités toujours autour de la danse. Une nouvelle saison qui fait donc la part belle à la diversité. Pour Dominique Martinoli, Cheffe de projet pour Evidanse, cette volonté d'éclectisme fait partie de l’ADN de la manifestation depuis le tout début.