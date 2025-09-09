Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Un véhicule pincé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy et un deuxième flashé à 95 km/h au lieu de 60 à Alle : la Police cantonale jurassienne a publié ce mardi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois d’août.

Au total, 19'804 véhicules ont été contrôlés par des radars mobiles et semi-stationnaires. En ce mois, 598 amendes d’ordre ont été distribuées. Les forces de l’ordre ont retiré le permis de conduire à 9 conducteurs, tandis que 16 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public.

Enfin, 13 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et 2 autres pour avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants ou de médicaments. /comm-ero