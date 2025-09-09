La Fondation Les Castors cherche la perle rare

Le domaine du Mont-Renaud doit devenir un hôtel-restaurant bistronomique et inclusif. C’est en tout cas le souhait de la Fondation Les Castors, propriétaire des lieux depuis le don de la famille Burrus en 2018. Elle a lancé ce mardi un appel à candidatures pour trouver l’exploitant qui veut développer ce projet avec une condition : intégrer jusqu’à huit personnes en situation de handicap dans les différents secteurs. Avec ses onze chambres, deux appartements, des salles de séminaires et un restaurant de 75 places, le domaine du Mont-Renaud sur les hauts de Boncourt a du potentiel.

D’ailleurs le site est déjà exploité lors d’événements privés comme des mariages. Les chambres aussi sont déjà proposées à la location sur des plateformes en ligne. « Les chambres se louent assez facilement vu le contexte et l’offre », selon Jacques Prétat. Le vice-président de la Fondation précise que la Fondation souhaite développer davantage ce secteur sans prendre de risque financier. « On souhaite vraiment assurer nos arrières, mais on n’est pas là pour faire de l’argent ou du business. On est là surtout pour trouver des solutions qui permettent d’occuper et d’intégrer nos résidents dans une structure qui nous a été offerte ».





Jusqu’à 16 bénéficiaires sur le site

Dans le cahier des charges, la Fondation souhaite que cet hôtel-restaurant propose une cuisine enracinée dans le terroir. Le domaine de Mont-Renaud pourra en fournir une partie puisque depuis 2018 un atelier vert, qui occupe huit personnes en situation de handicap, a été mis en place sur les 18 hectares du parc. Le restaurateur pourra donc profiter de circuits ultra courts pour les légumes, miel et autres produits de la terre. Six autres bénéficiaires, ainsi que deux apprentis, seront quant à eux intégrés progressivement dans les rouages de l’hôtel-restaurant. Yvan Crevoiserat cite par exemple des domaines comme le ménage, le dressage des tables, la blanchisserie, la cuisine ou encore l’entretien extérieur. Le directeur des Ateliers protégés jurassiens explique que ces travailleurs seront pris en charge par un moniteur de la Fondation Les Castors. Ce maître socio-professionnel « va s’occuper de la formation, de leur montrer le travail et d’avoir un accompagnement éducatif en cas de soucis ».