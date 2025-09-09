Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

À 44 ans, l’habitant de Saignelégier prendra officiellement la direction du site chaux-de-fonnier ...
À 44 ans, l’habitant de Saignelégier prendra officiellement la direction du site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) le 1er octobre, alors que l’institution est à un « tournant ».

Ancien responsable de la gestion administrative des patients de l’Hôpital du Jura et secrétaire général du Centre hospitalier Bienne, Pascal Braichet, économiste de formation spécialisé en assurances sociales, est un homme de « défis » et de « projets ». Selon ce fin connaisseur du système de santé régional, l’offre neuchâteloise de soins est « très large – La Chaux-de-Fonds est par exemple très reconnue dans le domaine de la médecine nucléaire – mais elle doit encore se rapprocher des patients, développer l’ambulatoire et les réseaux de soins ».


La situation financière ne lui fait pas peur

La situation financière tendue, avec un déficit de 29,5 millions de francs en 2024 et une projection de 20 millions de francs de pertes en 2025, lui fait-elle peur ? « La situation financière est difficile dans tous les hôpitaux, tous passent par les mêmes défis. Je pourrai utiliser certains éléments, notamment dans la révision des processus, dans la mise en place de parcours patients, vécus ailleurs, pour les amener ici. Je suis convaincu qu’on pourra avoir des effets positifs sur la rentabilité », répond Pascal Braichet.

Pascal Braichet : « Le RHNe et l'hôpital de La Chaux-de-Fonds sont au devant d'une nouvelle orientation. »

Le canton de Neuchâtel n’est cependant pas inconnu à cet habitant de Saignelégier :  les fans de foot se souviendront que l’ancien capitaine de l’Union-Sportive Montfaucon et ses coéquipiers avaient pris la claque la plus mémorable de l’histoire de la Coupe de Suisse de football, le 12 août 2017 face à Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » s’étaient imposés 21-0. Pascal Braichet ne botte pas en touche : « On me la ressort encore souvent, celle-là, mais c’est de bonne guerre », sourit-il. « Il m’a fallu trois jours pour récupérer de la prestation. C’est un événement mémorable, parce qu’il y avait plus de 2'500 personnes dans un petit stade au milieu du Jura », se souvient l’ancien footballeur amateur. /vco

« Cette défaite contre Xamax, on me la ressort encore souvent. »

