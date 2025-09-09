Le Taignon Pascal Braichet à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Le Taignon Pascal Braichet sera à la tête du site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) dès le 1er octobre. Un « défi », alors que de nombreuses questions se posent sur l’avenir de l’établissement de soins des Montagnes.

Ancien responsable de la gestion administrative des patients de l’Hôpital du Jura et secrétaire général du Centre hospitalier Bienne, Pascal Braichet, économiste de formation spécialisé en assurances sociales, est un homme de « défis » et de « projets ». Selon ce fin connaisseur du système de santé régional, l’offre neuchâteloise de soins est « très large – La Chaux-de-Fonds est par exemple très reconnue dans le domaine de la médecine nucléaire – mais elle doit encore se rapprocher des patients, développer l’ambulatoire et les réseaux de soins ».





La situation financière ne lui fait pas peur

La situation financière tendue, avec un déficit de 29,5 millions de francs en 2024 et une projection de 20 millions de francs de pertes en 2025, lui fait-elle peur ? « La situation financière est difficile dans tous les hôpitaux, tous passent par les mêmes défis. Je pourrai utiliser certains éléments, notamment dans la révision des processus, dans la mise en place de parcours patients, vécus ailleurs, pour les amener ici. Je suis convaincu qu’on pourra avoir des effets positifs sur la rentabilité », répond Pascal Braichet.