Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Le projet vise à augmenter la capacité sur la ligne du Pied du Jura. Le tunnel est la pièce maitresse du projet de dédoublement de la voie entre la Neuveville et Douanne. C'est d'ailleurs le dernier tronçon à simple voie sur la ligne du Pied du Jura.
Ce dédoublement de 4,5 km de simple voie et la construction du tunnel de 2,13 kilomètres permettront d'absorber la stabilité de l'horaire des trains.
« La grande difficulté de ce chantier est le risque karstique, une probabilité que l'on rencontre des conduits avec des venues d'eau par surprise », indique la cheffe de projet du tunnel Cathie Lequertier.
Dans le tunnel de Gléresse, les mineurs se relaient pour excaver 4 mètres par jour, 8 mètres si le calcaire est bon. Le type de roche influence donc la manière de creuser: « C'était la partie du projet avec la géologie la plus critique et la plus variable », ajoute-t-elle. La suite du perçage devrait être plus facile, les roches étant moins friables.
Cathie Lequertier : « On va rentrer dans une zone avec du bon calcaire. »
150'000 tonnes de matériaux ont été évacuées jusqu'ici. Le tunnel est creusé avec des machines et avec des explosifs particuliers nommés Hypex Bio. Ils sont sans nitrates et développés pour la première fois en Suisse. « Cela nous simplifie le traitement des eaux, il se fait sans produits chimiques », explique Phillipe Cornaz, le chef du projet général.
Phillipe Cornaz : « Ces explosifs sans nitrates, c'est une première en Suisse. »
La mise en circulation du tunnel de Gléresse devrait se faire fin 2029. Une visite des lieux pour la population est organisée ce samedi, plus d'informations sur le site des CFF./los