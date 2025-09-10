Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Le projet vise à augmenter la capacité sur la ligne du Pied du Jura. Le tunnel est la pièce maitresse du projet de dédoublement de la voie entre la Neuveville et Douanne. C'est d'ailleurs le dernier tronçon à simple voie sur la ligne du Pied du Jura.

Ce dédoublement de 4,5 km de simple voie et la construction du tunnel de 2,13 kilomètres permettront d'absorber la stabilité de l'horaire des trains.

« La grande difficulté de ce chantier est le risque karstique, une probabilité que l'on rencontre des conduits avec des venues d'eau par surprise », indique la cheffe de projet du tunnel Cathie Lequertier.

Dans le tunnel de Gléresse, les mineurs se relaient pour excaver 4 mètres par jour, 8 mètres si le calcaire est bon. Le type de roche influence donc la manière de creuser: « C'était la partie du projet avec la géologie la plus critique et la plus variable », ajoute-t-elle. La suite du perçage devrait être plus facile, les roches étant moins friables.