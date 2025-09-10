Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Le Mérite delémontain 2024 remis à Nathalie Fleury. La conservatrice et directrice du Musée jurassien d’art et d’histoire s’est vue remettre le prix du chef-lieu. Le Mérite delémontain est alloué tous les deux ans depuis 1988 à « ressortissant de la Ville, pour rendre hommage à son engagement dans le domaine culturel ou humanitaire ». Selon le communiqué publié mercredi, Nathalie Fleury « s’est investie sans compter pour mettre en valeur notre patrimoine culturel et historique et transmettre sa passion au public ».

Le Prix de la culture, récompensant également un ressortissant de Delémont pour « son engagement dans un domaine culturel », a été attribué à Régis Froidevaux. Le guide de la ville jurassienne a notamment contribué à la rénovation et la mise en valeur de la Tête du puits de mine.

Les deux distinctions décernées par la Municipalité ont été remises lors d’une cérémonie qui a eu lieu au Foyer du Forum St-Georges. /comm-fwo