Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Aller vers la population pour mieux détecter une maladie silencieuse : c’est l’objectif du projet lancé début septembre par l’association Itinéraires. L’organisation déploie une stratégie mobile innovante dans le Jura, le Jura bernois et les hauts du canton de Neuchâtel, selon un communiqué transmis lundi.

Concrètement, une équipe spécialisée interviendra au sein des institutions et des lieux de vie, mais aussi grâce à un bus itinérant. L’initiative vise à informer, sensibiliser et dépister largement la population à l’aide d’outils rapides et non invasifs. Les personnes testées positives bénéficieront d’un accompagnement psycho-social et seront orientées vers un traitement adapté.

Le virus de l’hépatite C (VHC) touche encore plus de 30'000 personnes en Suisse, dont près d’un tiers ignorent leur infection. Or, la maladie peut causer de graves complications, comme une cirrhose ou un cancer du foie, alors qu’elle se soigne aujourd’hui efficacement. « Nous avons aujourd’hui les moyens médicaux et humains d’éliminer le VHC. Ce projet est une réponse concrète, de proximité et centrée sur la santé, notre bien commun », souligne l’association Itinéraires.

Ce projet, baptisé VHC care : des soins équitables pour tous, s’inscrit dans le programme national NAPS qui vise à éliminer la transmission du VIH et des hépatites B et C d’ici 2030. Il bénéficie du soutien de Promotion Santé Suisse, de fondations, de Gilead et de la Loterie romande.

Itinéraires, déjà active dans la prévention et la réduction des risques liés aux consommations problématiques, entend ainsi renforcer son rôle de proximité dans l’accès aux soins. /comm-mlm