Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

La nouvelle saison de Musique des Lumières souffle ses 25 bougies. Le programme a été présenté mercredi. Les sept concerts auront lieu principalement à l’Espace La Velle au Noirmont, ainsi qu’au Théâtre du Jura à Delémont. Pour marquer le coup des 25 ans, un grand concert anniversaire se jouera à la fin de la saison, au mois de mai, avec notamment la mythique « 5e Symphonie » de Beethoven. Spécificité et nouveauté de ce concert : les spectateurs pourront choisir le morceau d’ouverture parmi plusieurs propositions. « On n’a jamais fait ça ! Mais on est confiants que ce sera une belle fête », se réjouit le directeur de Musique des Lumières. Facundo Agudin tient à relever que pour cette 25e saison, ce sont les œuvres de l’artiste jurassien Niklaus Manuel Güdel qui égaient le programme et le site internet.