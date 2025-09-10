Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

La 25e saison de Musique des Lumières propose sept concerts, principalement à l’Espace La Velle au Noirmont, ainsi qu’au Théâtre du Jura. Le public aura son mot à dire lors du concert anniversaire en mai.
La nouvelle saison de Musique des Lumières souffle ses 25 bougies. Le programme a été présenté mercredi. Les sept concerts auront lieu principalement à l’Espace La Velle au Noirmont, ainsi qu’au Théâtre du Jura à Delémont. Pour marquer le coup des 25 ans, un grand concert anniversaire se jouera à la fin de la saison, au mois de mai, avec notamment la mythique « 5e Symphonie » de Beethoven. Spécificité et nouveauté de ce concert : les spectateurs pourront choisir le morceau d’ouverture parmi plusieurs propositions. « On n’a jamais fait ça ! Mais on est confiants que ce sera une belle fête », se réjouit le directeur de Musique des Lumières. Facundo Agudin tient à relever que pour cette 25e saison, ce sont les œuvres de l’artiste jurassien Niklaus Manuel Güdel qui égaient le programme et le site internet.
Facundo Agudin : « Le public aura le choix entre cinq ou six ouvertures différentes. »
Duo de percussionnistes, création audiovisuelle ou encore grands orchestres avec jusqu’à 160 artistes sur scène, ce nouveau programme se veut varié. Un orchestre baroque effectuera une tournée de Noël. Il jouera des œuvres de Haendel, Bach et Corelli. « La Passion selon Saint-Jean » de Bach résonnera lors du grand concert de Pâques. « C’est une saison riche, particulière », selon Pascal Arnoux. Le programmateur à l’Espace la Velle, qui peut accueillir au maximum 250 personnes, précise que l’abonnement, tel qu’il existe depuis trois saisons maintenant, permet d’assurer la présence de plusieurs spectateurs aux différents concerts.
« C’est une grande fête d’anniversaire avec un programme très varié. »
« Cette saison anniversaire a toujours son ancrage à l’Espace La Velle au Noirmont qui a une superbe acoustique », relève Facundo Agudin. Le directeur artistique de Musique des Lumières apprécie la proximité entre les spectateurs et les artistes que permet l’ancienne église. La 25e saison de Musique des Lumières s’étend de septembre à mai. Le programme détaillé est à retrouver ici. /ech