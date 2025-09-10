Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

La manifestation se déroulera du 26 au 28 septembre au centre-ville de Neuchâtel. Pour cette 98e édition, le public pourra découvrir la toute nouvelle application pour smartphone développée pour l’occasion. Autre nouveauté : le Corso fleuri sera retransmis en direct sur la première chaîne de la RTS.
Quelques nouveautés de plus pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel. La manifestation se tiendra du 26 au 28 septembre au centre-ville pour sa 98e édition (et pour les 100 ans de l'association de la Fête). Cette année, placée sous le thème « Légende des vignobles », oscillera entre tradition et modernité. Le traditionnel « Village des vignerons » et ses 21 chalets seront répartis le long de la Rue du Seyon comme chaque année. Au total, ce sont 280 stands qui prendront place en ville. Le programme, quant à lui, change peu, à un détail près, les Armourins vont suivre le cortège d’ouverture de la Fête des Vendanges.
Grosse nouveauté cette année, qui n’avait pas encore été annoncée : une nouvelle application mobile a été développée pour l’occasion. On y retrouve plusieurs fonctionnalités comme la carte des stands, le lien du merchandising, la possibilité de recharger son bracelet ou encore simplement celle de signaler un problème : « si un enfant est perdu, s’il y a une bagarre ou encore un objet perdu les gens pourront le signaler via l’application. Nous, on aura l’information en direct d’où se trouve le problème », souligne Naveen Begni responsable de l’administration et des finances pour la Fête des Vendanges.
Naveen Begni : « On essaie d’être toujours plus proche du public. »
Afin d’assurer encore plus de communication entre le public et les organisateurs, deux nouveaux écrans géants seront installés dans la manifestation.
Le Corso diffusé à la télévision
Le traditionnel défilé sera cette année diffusé en direct sur la première chaîne de la RTS. « C’est eux qui se sont approchés de nous », explique Eric Leuba, responsable des parties officielles et du feu pyromélodique. Il pondère : « c’est complexe au niveau logistique ». Les chars, fleuris sur le thème de la fête défileront dimanche après-midi, notamment celui décoré par l'illustrateur John Howe.
Eric Leuba : « C’est une image qui est donnée à travers toute la Suisse de ce qu’est la Fête des Vendanges.»
Des nouveautés déjà annoncées
Deux nouveaux espaces le « Village Suisse » et le « Village Agri-Culture », mettent en avant le terroir suisse et neuchâtelois. Ils se trouveront respectivement sur la Place d’Armes et la Place des Halles. Pour l’invité d’honneur, le Val d’Hérens, le but c’est « vraiment de faire découvrir nos produits du terroir , explique Kevin Cannistra, responsable du village valaisan.
Kevin Cannistra : « On se voit depuis le mois de février pour organiser ce village. »
Un « Espace Premium » sera également à disposition pour le public qui souhaite regarder le spectacle pyromélodique du samedi soir avec une meilleure vue. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. /Ecr-comm