Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Quelques nouveautés de plus pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel. La manifestation se tiendra du 26 au 28 septembre au centre-ville pour sa 98e édition (et pour les 100 ans de l'association de la Fête). Cette année, placée sous le thème « Légende des vignobles », oscillera entre tradition et modernité. Le traditionnel « Village des vignerons » et ses 21 chalets seront répartis le long de la Rue du Seyon comme chaque année. Au total, ce sont 280 stands qui prendront place en ville. Le programme, quant à lui, change peu, à un détail près, les Armourins vont suivre le cortège d’ouverture de la Fête des Vendanges.

Grosse nouveauté cette année, qui n’avait pas encore été annoncée : une nouvelle application mobile a été développée pour l’occasion. On y retrouve plusieurs fonctionnalités comme la carte des stands, le lien du merchandising, la possibilité de recharger son bracelet ou encore simplement celle de signaler un problème : « si un enfant est perdu, s’il y a une bagarre ou encore un objet perdu les gens pourront le signaler via l’application. Nous, on aura l’information en direct d’où se trouve le problème », souligne Naveen Begni responsable de l’administration et des finances pour la Fête des Vendanges.