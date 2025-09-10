Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Un groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir à une nouvelle gestion efficace de l’entité ...
Un groupe de travail a été mis sur pied pour réfléchir à une nouvelle gestion efficace de l’entité. Il propose la création d’un pot commun, un système qui a déjà fait ses preuves dans d’autres triages jurassiens.

Un pot commun pour remettre de l’ordre au sein du triage forestier Rangiers-Sorne. Un groupe de travail se concentre sur la réorganisation de l’entité. Une réflexion menée après la révélation de nombreux dysfonctionnements l’année dernière lors d’une assemblée extraordinaire. Les bourgeoisies de Courfaivre et Bassecourt avaient même indiqué, en parallèle, souhaiter sortir de ce triage.

Le groupe de travail a donc proposé la création d’un pot commun. « L’idée est de mettre en commun la gestion de nos forêts, s’asseoir autour de la table et décider ensemble des travaux qu’on va faire », explique Aubin Montavon. Ce dernier, conseiller communal à Courtételle et président du groupe de travail, indique que ce fonctionnement permet notamment de simplifier le travail administratif et donner une meilleure synergie à l’entité. Ce système a déjà fait ses preuves dans plusieurs triages jurassiens comme celui du Val Terbi ou d’Ajoie-Ouest : « La structure nous paraît plaisante. Les problèmes qu’ils avaient, similaires aux nôtres, ont pu être résolus ».

 

Aubin Montavon : « On a pris connaissance des structures existantes. »

Une votation à venir

Certains inconvénients, comme une perte d’autonomie des bourgeoisies, peuvent toutefois apparaître dans ce projet. « Ça ne sera pas forcément le cas pour les bourgeoisies de Glovelier, Bassecourt et Courfaivre qui font partie de la commune mixte de Haute-Sorne. Pour les autres, il est important de retenir qu’on ne fait pas une fusion et qu’ils restent propriétaires de leurs biens. On vise la gestion commune », précise Aubin Montavon. Le pot commun pour le triage forestier Rangiers-Sorne doit être soumis à la votation des législatifs concernés durant le mois de décembre. Une certaine crainte de refus est toutefois présente dans le groupe de travail : « C’est à nous d’expliquer aux corporations qui peuvent être réticentes pourquoi on arrive à cette solution ». 

La mise en vigueur de ce système pour le triage forestier Rangiers-Sorne est prévue pour juillet 2026. /fwo

 

« On peut craindre une perte d’autonomie. »

Actualisé le

 

