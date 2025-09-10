Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Un pot commun pour remettre de l’ordre au sein du triage forestier Rangiers-Sorne. Un groupe de travail se concentre sur la réorganisation de l’entité. Une réflexion menée après la révélation de nombreux dysfonctionnements l’année dernière lors d’une assemblée extraordinaire. Les bourgeoisies de Courfaivre et Bassecourt avaient même indiqué, en parallèle, souhaiter sortir de ce triage.

Le groupe de travail a donc proposé la création d’un pot commun. « L’idée est de mettre en commun la gestion de nos forêts, s’asseoir autour de la table et décider ensemble des travaux qu’on va faire », explique Aubin Montavon. Ce dernier, conseiller communal à Courtételle et président du groupe de travail, indique que ce fonctionnement permet notamment de simplifier le travail administratif et donner une meilleure synergie à l’entité. Ce système a déjà fait ses preuves dans plusieurs triages jurassiens comme celui du Val Terbi ou d’Ajoie-Ouest : « La structure nous paraît plaisante. Les problèmes qu’ils avaient, similaires aux nôtres, ont pu être résolus ».