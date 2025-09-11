Des travaux spectaculaires à Moutier

Le pont ferroviaire sera posé ce week-end au-dessus de la Rue de l’Est. Ces travaux provoqueront ...
Des travaux spectaculaires à Moutier

Le pont ferroviaire sera posé ce week-end au-dessus de la Rue de l’Est. Ces travaux provoqueront d’importantes perturbations.

Les travaux vont bon train à la gare de Moutier. (Photo : archives) Les travaux vont bon train à la gare de Moutier. (Photo : archives)

Moutier vivra au rythme de travaux d’envergure ces prochains jours. Le tablier du pont ferroviaire sera posé à son emplacement définitif samedi et dimanche. Ces travaux nécessitent l’interruption du trafic ferroviaire en gare de Moutier du vendredi 12 septembre à 22h au lundi 15 septembre à 5h, selon un communiqué des CFF. Les trains seront remplacés par des bus entre Delémont et Bienne sans desserte à Granges Nord. Par ailleurs, le train régional R42 est remplacé par un bus entre Moutier et Court de ce jeudi au mercredi 17 septembre à 5h. Pendant toute cette période, les voyageurs devront donc compter avec des temps de parcours plus longs.

La route transitant sous le pont ferroviaire (Rue de l’Est) restera par ailleurs fermée jusqu’au 13 décembre. L’accès piéton est interdit sous le pont jusqu’au vendredi 19 septembre à 17h.

La mise en service de la gare modernisée à Moutier est prévue à la fin de l’année, alors que les derniers travaux ferroviaires seront menés jusqu’au printemps de l’année prochaine. /comm-mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les photographies de Francesca Montagnesi se dévoilent dès ce vendredi à Courrendlin

Les photographies de Francesca Montagnesi se dévoilent dès ce vendredi à Courrendlin

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 10:45

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:08

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:21

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

Articles les plus lus

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:08

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:21

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:56

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 12:21

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:19

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:56

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:29