Des travaux spectaculaires à Moutier

Moutier vivra au rythme de travaux d’envergure ces prochains jours. Le tablier du pont ferroviaire sera posé à son emplacement définitif samedi et dimanche. Ces travaux nécessitent l’interruption du trafic ferroviaire en gare de Moutier du vendredi 12 septembre à 22h au lundi 15 septembre à 5h, selon un communiqué des CFF. Les trains seront remplacés par des bus entre Delémont et Bienne sans desserte à Granges Nord. Par ailleurs, le train régional R42 est remplacé par un bus entre Moutier et Court de ce jeudi au mercredi 17 septembre à 5h. Pendant toute cette période, les voyageurs devront donc compter avec des temps de parcours plus longs.

La route transitant sous le pont ferroviaire (Rue de l’Est) restera par ailleurs fermée jusqu’au 13 décembre. L’accès piéton est interdit sous le pont jusqu’au vendredi 19 septembre à 17h.

La mise en service de la gare modernisée à Moutier est prévue à la fin de l’année, alors que les derniers travaux ferroviaires seront menés jusqu’au printemps de l’année prochaine. /comm-mle