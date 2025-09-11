« Café des Arts » : Francesca Montagnesi

La passion de la photographie s’expose dès ce vendredi 12 septembre à la Vieille Eglise St-Barthélemy ...
« Café des Arts » : Francesca Montagnesi

La passion de la photographie s’expose dès ce vendredi 12 septembre à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin. Francesca Montagnesi présente son travail pour la première fois au public et dévoile différents aspects de son regard photographique.

Francesca Montagnesi : « J’ai appris à poser devant et derrière l’objectif. » Francesca Montagnesi : « J’ai appris à poser devant et derrière l’objectif. »

« Double Jeu » est une exposition à découvrir dès demain à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin, avec notamment les photographies de Francesca Montagnesi. C’est une première exposition pour cette jeune photographe qui suit actuellement plusieurs formations dans le domaine de l’image.

Il a fallu peu de temps à Francesca Montagnesi pour maîtriser les secrets de la photographie, et elle dévoile de nombreuses facettes différentes de son art. Entre portraits, natures mortes ou paysages, elle ne manque pas une occasion de capter ses images avec une finesse toute particulière.

Francesca Montagnesi : « J’aime capturer les moments qui me procurent des émotions. »

Ecouter le son

Double jeu avec les photos de Francesca Montagnesi et les photos et sculptures d’Henri Kolzer à découvrir du 12 au 28 septembre à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin. /jmp


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

« Direction Morépont » : Raphaël Ciocchi

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 09:12

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:21

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Articles les plus lus

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:56

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:21

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:19

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:56

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Un quart de siècle pour la saison de Musique des Lumières

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:15

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Nathalie Fleury lauréate du Mérite delémontain

Région    Actualisé le 11.09.2025 - 08:11

Les transports publics à privilégier pour se rendre au Chant du Gros

Les transports publics à privilégier pour se rendre au Chant du Gros

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:15

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:19

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:56

Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Vers une réorganisation du triage forestier Rangiers-Sorne

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 18:29