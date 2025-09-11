« Café des Arts » : Francesca Montagnesi

La passion de la photographie s’expose dès ce vendredi 12 septembre à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin. Francesca Montagnesi présente son travail pour la première fois au public et dévoile différents aspects de son regard photographique.
« Double Jeu » est une exposition à découvrir dès demain à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin, avec notamment les photographies de Francesca Montagnesi. C’est une première exposition pour cette jeune photographe qui suit actuellement plusieurs formations dans le domaine de l’image.
Il a fallu peu de temps à Francesca Montagnesi pour maîtriser les secrets de la photographie, et elle dévoile de nombreuses facettes différentes de son art. Entre portraits, natures mortes ou paysages, elle ne manque pas une occasion de capter ses images avec une finesse toute particulière.
Francesca Montagnesi : « J’aime capturer les moments qui me procurent des émotions. »
Double jeu avec les photos de Francesca Montagnesi et les photos et sculptures d’Henri Kolzer à découvrir du 12 au 28 septembre à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin. /jmp