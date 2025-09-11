« Café des Arts » : Francesca Montagnesi

« Double Jeu » est une exposition à découvrir dès demain à la Vieille Eglise St-Barthélemy à Courrendlin, avec notamment les photographies de Francesca Montagnesi. C’est une première exposition pour cette jeune photographe qui suit actuellement plusieurs formations dans le domaine de l’image.

Il a fallu peu de temps à Francesca Montagnesi pour maîtriser les secrets de la photographie, et elle dévoile de nombreuses facettes différentes de son art. Entre portraits, natures mortes ou paysages, elle ne manque pas une occasion de capter ses images avec une finesse toute particulière.